الاقتصاد في أسبوع| الدولار بـ18 جنيهًا.. وقرض بـ332 مليون دولار.. ومنحة لتطوير بنك ناصر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها، الدولار يواصل استقراره عند حاجز الـ18 جنيهًا، والبرلمان يوافق على قرض صندوق النقد العربي بقيمة 332 مليون دولار، ومنحة لتطوير بنك ناصر بمبلغ 555 ألف دولار، والذهب ينخفض وعيار 21 يسجل 634 جنيهًا، وقانون الاستثمار الجديد يصدر خلال مايو المقبل، و«المالية» تطرح أذون خزانة بـ2. 12 مليار جنيه.

ووزارة التموين تلغي مناقصة شراء 50 ألف طن من السكر الخام، وتؤكد احتياطيات القمح تكفي شهرين إلى 6، واستلام 110 آلاف و682 طن قمح من التوريد، ووزارة التجارة تفرض رسومًا 12 ألف جنيه على تصدير طن الأسماك لمدة 4 أشهر، والتصديري للصناعات الغذائية تؤكد 410 ملايين دولار إجمالي صادرات القطاع خلال شهرين، والسيسي يعلن عن إنشاء منطقة صناعية على مساحة 200 مليون متر مربع بالسخنة، وأعداد السائحين تزيد إلى 654.9 ألف سائح خلال مارس الماضي.

الدولار يواصل استقراره عند حاجز الـ18 جنيهًا

مازال سعر الدولار مستقرًّا بالسوق المحلية أمام الجنيه، حيث سجل في بنك مصر والأهلي 17.95 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية 18.00 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

«اقتصادية البرلمان» توافق على قرض صندوق النقد العربي بـ332 مليون دولار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي «الثالث» بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، ووقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتاريخ 7 ديسمبر 2016، على عقد القرض التعويضي «الثالث» بين الحكومة والصندوق، بمبلغ 81 مليون و820 ألف دينار عربي، بما يعادل نحو 332.2 مليون دولار.

«النواب» يوافق على منحة لتطوير بنك ناصر بـ555 ألف دولار

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2107 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، بشأن تقديم منحة لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي «المرحلة الأولى» بمبلغ 555 ألف دولار، من أجل إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 634 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل عيار 21 نحو 634 جنيهًا للشراء، وسجل 632 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 18 نحو 543 جنيهًا للشراء وسجل 542 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سجل 725 جنيهًا للشراء وسجل 722 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه الذهب 5072 جنيهًا للشراء، وسجل 5056 جنيهًا للبيع.

رئيس الوزراء: قانون الاستثمار الجديد يصدر خلال مايو المقبل

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر خلال مايو المقبل، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 9.4 مليار دولار.

«المالية» تطرح أذون خزانة بـ2. 12 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250. 12 مليار جنيه، بأجل 182 يومًا بقيمة 250. 6 مليار جنيه بمتوسط عائد 276. 19%، فيما بلغ أعلى عائد 361. 19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 988. 18%، في حين سجل أعلى عائد 05. 19%، وأقل عائد 75. 18%.

«التموين» تلغي مناقصة شراء 50 ألف طن من السكر الخام

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية: تم إلغاء مناقصة لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من السكر الخام، كان الموعد النهائي لتقديم العروض 26 أبريل وأجل التسليم حتى 15 يونيو.

وزير التموين: احتياطيات القمح تكفي من شهرين إلى 6

أكد علي المصيلحي، وزير التموين الدكتور، أن احتياطيات القمح تكفي من شهرين إلى 6، جاء ذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بألَّا تقل احتياطيات السلع الأساسية الرئيسية عن ستة أشهر.

«التموين»: استلام 110 آلاف و682 طن قمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام 110 آلاف و682 طنًّا منذ فتح باب التوريد وحتى 26 أبريل 2017، مقابل 129 ألفًا و114 طنًّا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجل معدل التوريد اليومي 22 ألفًا و761 طنًّا مقابل 29 ألفًا و468 طنًّا، خلال نفس اليوم من موسم التوريد العام الماضي، مؤكدة أن لجان الفرز رفضت ما يزيد عن 400 طن؛ بسبب الشوائب وعدم مطابقتها درجات النظام.

وأكدت وزارة التموين أن ضوابط استلام القمح تحظر استلام أقماح أقل من درجة النظافة 22.5 قيراط للحفاظ على جودة الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعم.

«التجارة» تفرض رسومًا 12 ألف جنيه على تصدير طن الأسماك لمدة 4 أشهر

قررت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم بواقع 12 ألف جنيه «663 دولارًا» للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر، يأتي القرار بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليًّا.

التصديري للصناعات الغذائية: 410 ملايين دولار إجمالي صادرات القطاع خلال شهرين

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادراته خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 410 ملايين دولار مقارنة بـ403 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ 7%.

السيسي: جاري إنشاء منطقة صناعية بمساحة 200 مليون متر بالسخنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجري إنشاء منطقة صناعية على مساحة 200 مليون متر مربع في منطقة السخنة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيز المرافق بالمنطقة الصناعية، مشددًا على ضرورة بذل مزيد من الجهد في هذا الصدد، بحيث يستطيع المستثمرون البدء في أعمالهم في أسرع وقت.

زيادة أعداد السائحين إلى 654.9 ألف سائح خلال مارس الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر، خلال مارس الماضي، ليبلغ 654.9 ألف سائح مقابل 440.7 ألف سائح خلال مارس 2016، كما ارتفع عن فبراير هذا العام، وكان قد سجل 539.1 ألف سائح.