الاقتصاد في أسبوع.. ارتفاع التضخم وتسلم الشريحة الثانية من بنك التنمية الإفريقي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: الدولار يواصل استقراره، ويسجل 17.95 جنيه للشراء، والذهب يسجل 646 جنيهًا لعيار ٢١، والطماطم بـ7 جنيهات والبطاطس بـ4 جنيهات في سوق العبور للجملة، والتضخم السنوي يرتفع إلى 32.5% خلال مارس الماضي، ومصر تحصل على الشريحة الثانية بـ 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، والصناعة تفرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر، والاستثمار تسعى لحل مشاكل المستثمرين والانتهاء من الخريطة الاستثمارية، وغرفة القاهرة تؤكد ارتفاع أسعار البقوليات والزيوت والدواجن واللحوم خلال مارس الماضي، والمالية تخفض عجز الموازنة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، والحكومة تسعى لسداد 3.5 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب من البترول .

الدولار يواصل استقراره ويسجل 17.95 جنيه للشراء

استقر سعر الدولار في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 17.95 جنيه للشراء، و 18.05جنيه للبيع.

الذهب يسجل 646 جنيهًا لعيار ٢١

سجل سعر بيع الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بالسوق المحلية عيار ٢١ نحو 646 جنيهًا وعيار ١٨ نحو 554 جنيهًا وعيار ٢٤ نحو 738 جنيهًا، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5168 جنيهًا.

الطماطم بـ7 جنيهات والبطاطس بـ4 جنيهات في سوق العبور

في ظل موجة الغلاء التي تنتشر في الأسواق تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، صباح اليوم الجمعة، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة لـ 4 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والفلفل الألوان 16 جنيهًا، والفاصوليا 4 جنيهات، والملوخية 6.50 جنيه.

وبلغ القلقاس 7 جنيهات، والثوم 9 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه، وسجل الفلفل البلدي 6.5 جنيه، والخيار البلدي 3 جنيهات، والبامية 30 جنيهًا، والسبانخ 3 جنيهات، والبسلة 4 جنيهات.

الإحصاء: ارتفاع التضخم السنوي إلى 32.5%

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة ليبلغ (238.5) نقطة خلال شهـر مارس ماضي؛ ليرتفع بنحو 2.1% مقارنة بشهـر فبراير السابق عليه، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم ليبلغ 32.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

الحصول على الشريحة الثانية من بنك التنمية الإفريقي

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر حصلت على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذي يموله بنك التنمية الإفريقي على مدار 3 سنوات.

الصناعة : فرض رسوم على تصدير السكر

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الأرصدة الحالية منه؛ لتوفير احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج؛ للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًّا على حساب السوق المحلي.

حل مشاكل المستثمرين أولويات الوزارة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة تحسين مناخ الاستثمار، ودفع عجلة الاستثمار، من خلال استعراض موقف الأراضي التابعة للهيئة، وكيفية استغلالها خلال المرحلة المقبلة بصورة تحقق الاستفادة القصوى منها، وتساعد على دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص حقيقية للمشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بحسب أولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتي تتضمن كافة فرص الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية، في أسرع وقت.

غرفة القاهرة: ارتفاع أسعار البقوليات والزيوت والدواجن واللحوم خلال مارس

كشف تقرير أصدرته غرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار بعض السلع في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير لعام 2017، موضحًا أن أسعار الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 23.54%، والزيوت والمسلى 8.%، والبقالة 6.8%، والجبن والألبان والبيض 2.5%، والدواجن 2.4%، واللحوم الحمراء والأسماك 2.8%، والخضر الطازجة 10.26%، والفاكهة الطازجة 3.57%، والمنظفات الصناعية 5.9%، والحديد 8.15%، في حين انخفض سعر الأسمنت 5.5%.

المالية:خفض عجز الموازنة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي

أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الحكومة نفذت الإصلاحات الاقتصادية، خاصة إصلاحات السياسات المالية والنقدية والآثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة، وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي، فهناك تزايد كبير في معدلات استثمار الأجانب، سواء في البورصة المصرية أو أدوات الدين الحكومي؛ لتعود لمعدلات عام 2010، وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في آفاق نمو الاقتصاد المصري.

الحكومة تسعى لسداد 3.5 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب من البترول

قال وزير البترول المهندس طارق الملا إن الحكومة تسعى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تبلغ المديونية 3.5 مليار دولار، وإيجاد مصادر تمويل مختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وسام؛ لتخفيضها بأسرع وقت ممكن، وجارٍ السداد شهريًّا؛ لكونها فاتورة شهرية.