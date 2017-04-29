الاقتصادات البترولية تمر بأصعب أوقاتها (مترجم)

خفضت وكالة حكومية دولية كبرى آفاق اقتصادات الشرق الأوسط الغنية بالنفط، والأسوأ أن المقرضين من القطاع الخاص يتنبأون بتخفيض درجات الائتمان، ومن المرجح أن يكون تلك أصعب الأوقات أمام الشركات التي تتطلع إلى الاقتراض، فضلًا عن ضعف سوق العمل، حسبما يقول الخبراء.

يوضح آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يصدر مرة كل سنتين عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن التوقعات على المدى القريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قد تراجعت، مع توقع أن يكون النمو 2.6% في عام 2017، أي أقل بنسبة 0.8% مما كان متوقعًا في أكتوبر 2016.

وبعبارة أخرى، حتى شهر أكتوبر الماضي كان صندوق النقد الدولي يعتقد أن الشرق الأوسط سيتحسن، لكن الآن الأمور لا تبدو جيدة، والأسباب الكامنة وراء التوقعات بسيطة، وهي انخفاض أسعار النفط والحرب، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ليصل إلى 0.4% في عام 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط، كما أن انخفاض عائدات النفط يؤثر بشكل مماثل على دول الخليج الأخرى، بجانب استمرار النزاع والصراع في العديد من دول المنطقة ينتقص أيضًا من النشاط الاقتصادي.

انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج أدى إلى تقليص ميزانيات دول تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، حتى أن حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنوع اقتصاداتها إلى حد ما بعيدًا عن النفط، لا تزال تعتمد على 25% من ميزانيتها على البترودولار، وبالنسبة للسعودية، فإن الرقم يقترب من تسعة أعشار الميزانية الحكومية، وبالطبع، تكلف الحرب الأرواح، والمال، وتجعل الأعمال التجارية أكثر صعوبة.

توقعات صندوق النقد الدولي ليست نهاية المسألة، حيث تخفض وكالات التصنيف الائتماني بالفعل الجدارة الائتمانية للبلدان، ومن الممكن إجراء المزيد من التخفيضات، على سبيل المثال خفضت وكالة فيتش، تصنيف المملكة العربية السعودية في مارس، مستشهدة باستمرار الشكوك حول المدى الذي يمكن تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح للحكومة.

وتستخدم وكالات التصنيف نظامًا مقصورًا على الحروف، وأحيانًا أرقام للإشارة إلى الجدارة الائتمانية للبلدان المختلفة، وغالبًا ما يشار إلى أعلى تصنيف بـAAA، والبلدان ذات التصنيفات الأعلى فتستفيد من الاقتراض بأسعار فائدة أقل من البلدان ذات التصنيفات المنخفضة.

المشكلة في السعودية، وكذلك بعض البلدان الأخرى بالمنطقة، هي أن التصنيف الائتماني من المرجح أن ينخفض بشكل أكثر، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن بنك نيويورك براون بروثرز هاريمان ومقره نيويورك.

وفي هذا السياق قال مارك شاندلر، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة في بي إتش بي: بسبب فقدان عائدات النفط، فإن العديد من دول الشرق الأوسط تبحث عن المستثمرين الأجانب لأول مرة، لكن إمكانيات خفض الائتمان أو خفضه تقوض هذا الجهد.

بعبارة بسيطة، ليس الاقتصاد السعودي وحده الذي يعاني، فهو فقط أكبر اقتصاد، وبالتالي الأكثر وضوحًا، وهناك دول أخرى مدرجة في القائمة مثل العراق والكويت ودول الخليج الأخرى.

نتيجة انخفاض درجات الائتمان، أو حتى مجرد احتمال خفضه، يعني أن تكلفة البلدان لاقتراض المال ترتفع، وبطبيعة الحال ليست مجرد تكلفة الاقتراض الحكومي، حيث ستزداد أيضًا معدلات الفائدة للشركات العاملة في تلك البلدان، كما حدث في الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون للقلق المتزايد بشأن الجدارة الائتمانية لهذه البلدان أثر مضاعف من خلال الاقتصاد.

وقال كونستانس هنتر، كبير الاقتصاديين بشركة الخدمات المهنية، كمغ لب: عندما يكون هناك انخفاض في التمويل يجعل التمويل أكثر تكلفة، مما يدفع بعض الشركات إلى الخروج من العمل، ويمكن أن تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد بأكمله، وتجعل التكاليف المرتفعة للفوائد الشركات أقل ربحية، ويمكن أن يتأثر هذا أنحاء البلد، حيث يتفاعل زعماء الشركات مع انخفاض الأرباح عن طريق خفض الإنفاق على السلع والخدمات.

وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المهنية بنيويورك: من المرجح أن يؤدي انخفاض الائتمان إلى زيادة صعوبة البلدان التي تعتمد على عائدات النفط لدعم الإنفاق على مشاريع التوظيف.

وبعبارة أخرى، فإن انخفاض عائدات النفط ووجود بيئة أكثر صرامة للاقتراض، من شأنه أن يعني على الأرجح تخفيض الإنفاق على البرامج التي تقودها الحكومة، والتي أدت إلى خلق فرص عمل في الماضي، وسيؤدي هذا التأثير إلى ارتفاع معدلات البطالة.

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