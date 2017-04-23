الإعلام برفقة حزب الله على الحدود.. نظرة إلى فلسطين

في العشرين من أبريل الحالي، نظم مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، حملة إعلامية على خط الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، ناحية بلدة “علما الشعب” المرتفعة في الجنوب اللبناني والمطلة على فلسطين، قبالة موقع “حانيتا” العسكري الصهيوني وعلى مرمى البصر من التحصينات الصهيونية.

الحزب دعا لحملته طيفا واسعا وكامل التنوّع من وسائل الإعلام العربية شمل قناة الجزيرة، وتضمنت الجولة، التي رافقها أحد ضباط الحزب رفض ذكر اسمه الكامل وطلب أن يُطلَق عليه “إيهاب” فقط، إطلاع الحزب لوسائل الإعلام على أعمال الحفر والتدشيم والتحصين التي تشرع فيها الوحدات الهندسية العسكرية الصهيونية، والتي تستهدف كما بدا للعيان اتخاذ تدابير كبيرة لتحسين وضع دفاعي صهيوني كامل كان من مظاهره إقامة سواتر ترابية على طول مئات الأمتار الفاصلة بين مواقع المقاومة ومواقع الجيش الصهيوني، بالإضافة إلى مئات التحصينات والموانع الاصطناعية الجديدة وأنظمة المراقبة والتجسس.

جاءت الجولة في توقيت كانت الآليات والجرافات الصهيونية تعمل أثناءه بالفعل على إقامة التحضيرات، وتسبب الاقتراب الشديد للوفود الإعلامية في ارتباك في صفوف الجيش الصهيوني مع كون الجولة قد جاءت مفاجئة، وأوقفت العديد من الجرافات أعمالها حين لحظ من يقودونها الكاميرات القريبة التي انطلقت في التصوير، مع اعتراض من أحد جنود قوات اليونيفيل الدولية على الحد الذي وصل إليه الإعلاميون محاولا عرقلتهم، لكن ما لبث العميد المرافق للوفد الإعلامي من طرف حزب الله بالاشتراك مع عناصر من الجيش اللبناني أن أنهوا موقف الاعتراض ومنعوا الجندي من عرقلتهم لتستمر الجولة.

على مسافة أمتار من الطريق الموازي للحدود تم حفر خنادق تقابلها تلال رملية يبلغ متوسط ارتفاعها من 5 إلى 7 أمتار مدعومة بالكتل الخرسانية، مع هامش مسافة بينها وبين شريط الأسلاك الشائكة الذي تحمل أعمدته العشرات من أجهزة الاستشعار فائقة التطور.

على الجانب المقابل، أي الحدود اللبنانية، كانت المفاجأة أنه ليس ثمة تحصينات بتلك الكثافة باستثناء تلك الموجودة في مواقع الجيش اللبناني ونقاطه الرسمية، وعن القوات الصهيونية المرابضة على الجانب الآخر في المواقع الصهيونية قال الضابط المسؤول للوفد الإعلامي، إن عددا من تلك المواقع يتبع عسكريا لقيادة اللواء الغربي في اللواء 300، الذي يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني، وهذه المنطقة تتألف من فرقتين: فرقة الجليل وفرقة الجولان، وتضم فرقة الجليل لواءين غربيا وشرقيا، اللواء الغربي (اللواء 300) يضم 3 كتائب: كتيبة “ليمان” الساحلية المعنيّة بحماية الساحل والشاطئ، وكتيبة “زرعيت”، وكتيبة “إيفيفيم” المتمركزة ناحية الشرق، وتتألف كتيبة “زرعيت” من عدة سرايا: سرية “العلام”، المتمركزة في موقع “جل العلام” الذي يحتوي على أكبر منظومة تجسس ومراقبة بالغة التطور والحساسية، ونقطة “حانيتا” العسكرية، ونقطة “الشجرات”، وموقع “الحمرا” العسكري الذي احتوى حتى العام الماضي تجهيزات ضخمة وعتادا ولكن تم جرفه وتحويله إلى سواتر دفاعية، وهو السلوك الذي بات دائما من الطرف الصهيوني في الفترة الأخيرة في تلك المنطقة، حيث عملية مستمرة لا تنتهي من التحصين ورفع السواتر والموانع من كافة الأنواع وعلى طول الخط الحدودي، ولم يبد للإعلاميين أن كل أجهزة ومعدات المراقبة الصهيونية التي يمكن رؤيتها كفيلة بتطمين القيادة الصهيونية.

“قد يأتي وقت أطلب إليكم التقدّم باتجاه الجليل“، هكذا قال السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في خطاب له من قبل، جملة كانت ولا تزل في أذهان العديدين ممن يتطلعون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت حاضرةً بقوة في الجولة الإعلامية، التي أراد حزب الله من تنظيمها إيصال رسالة إلى العدو مفادها أن الحزب ليس فقط على جهوزية كاملة على مدى الساعة لمواجهة أي اعتداء أو بادرة هجوم، بل أيضا على معرفة كاملة ووعي كبير بالتحضيرات المدفوعة بالذعر التي يقوم بها الصهاينة منذ أن قيل تصريح الجليل، وأن قدرة المقاومة ويقظتها في ازدياد ليس فقط من منطلق دفاعي محض بل بالمنطق الهجومي الذي يمكن تكوينه من خلال تحليل دفاعات العدو وفحص كيفية خرقها وهي على هذا الوضوح، مع كون مراكز المراقبة التابعة لحزب الله وطليعة قواته الرابضة على الحدود لا يستطيع الصهاينة تحديد أماكنها بدقة واستمرارية كافيين.

تأتي رسالة الحزب من الجولة الإعلامية في الوقت الذي لا يستطيع فيه الكثير من العرب التصديق بأن ثمة قوة عربية يمكنها ردع العدو الصهيوني بل وهزيمته، لتؤكد على أن انخراط الحزب في قتال الجماعات التكفيرية في سوريا لا يخصم من تركيزه نحو مهمته الأساسية التي تشمل الدفاع عن لبنان والردع المبكر لأي اعتداء عليها، والإعداد للتوجه نحو البوصلة الرئيسية (فلسطين).

لم يلبث رئيس الوزراء اللبناني ورمز تيار المستقبل سعد الحريري، أن هرع بعد يوم من الجولة، نحو الناقورة في الجنوب لإقامة جولة مشابهة ولكن أقل جرأة وحساسية بشكل كبير جدا، متهما حزب الله بخرق قرار مجلس الأمن رقم 1701 المانع للأنشطة العسكرية على الحدود المذكورة، دون أن يوضح كيف يمكن أن تمثل جولة إعلامية مُعلنة “نشاطا عسكريا” يثير الذعر لدى القوات الصهيونية وذعر الحريري.