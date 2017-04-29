الأهلي والزمالك ضمن أفضل 11 ديربي في العالم

طرح موقع فريق روما الإيطالي قبل ساعات قليلة من انطلاقة ديربي العاصمة الإيطالية «روما» بين لاتسيو وروما، على ملعب «الأوليمبيكو»، والمقرر له في الثانية عشر والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم «كالتشيو»، استفتاء عن أكبر ديربيات العالم.

وقال موقع الرومانيستا إن مباراة روما ولاتسيو تعد الديربي الأكبر في إيطاليا، وستكون مواجهة الفريقين المرتقبة مساء الأحد هي المواجهة رقم 148 والديربي رقم 74 للجيالوروسي على ملعبهم.

واختار الموقع الإيطالي 11 ديربي محليًّا يراها هي الأقوى على الصعيد العالمي، وطالب زوار الموقع بالتصويت على: أي الفرق تشجع للفوز في هذه الدربيات، وشهد الاستفتاء تواجد ديربي القاهرة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وحصل الأهلي على نصيب الأسد في الاستفتاء، حيث توقع 80 في المائة من المشاركين فوز المارد الأحمر بالديربي المقبل، فيما توقع 20 في المائة فوز القلعة البيضاء.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2016، على ملعب «بتروسبورت» ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر والأخير من مسابقة الدوري، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما مؤمن زكريا، والنيجيري جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 47 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

الجدير بالذكر أن فريق روما الإيطالي يلعب بين صفوفه الجناح المصري الطائر محمد صلاح، ويقدم الفرعون المصري أداء رائعًا، جعله يحتل وصافة هدافي الفريق في مسابقة الدوري الإيطالي.

إليكم الـ11 ديربي التي وضعها الموقع الإيطالي في الاستفتاء:

سيلتيك – رينجرز (اسكتلندا).

ريال مدريد – أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

ليفربول – إيفرتون (إنجلترا).

جلاتا سراي – فناربخشة (تركيا).

بوكا جونيورز – ريفربليت (الأرجنتين).

أولمبياكوس – باناثينايكوس (اليونان).

فلومينينزي – فلامينجو (الأرجنتين).

الأهلي – الزمالك (مصر).

ريد ستار بلجراد – بارتيزان بلجراد (صربيا).

مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد (إنجلترا).

سيسكا موسكو – سبارتاك موسكو (روسيا).