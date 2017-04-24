الأزمة المالية في قطاع غزة تؤثر على المواطن وحده

تصريحات منافية للواقع، سعي دؤوب للمصالحة الفلسطينية، لكن الأمر إعلامياً فقط، أما أمام المواطن وعلى أرض الواقع، فالأفعال لا تدل على أن طرفاً من أطراف الانقسام ينوي بالفعل على المصالحة الحقيقية والتنازل ولو قليلاً من أجل الفلسطينيين الذين ذاقوا وحدهم ويلات هذا الانقسام.

اللجنة الإدارية التي أطلقتها حماس ووافق عليها المجلس التشريعي بغزة مؤخراً، قال قادة حماس عنها أنهم سيقومون بحلها إذا كانت عائقاً أمام المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح والرئيس محمود عباس، لكن حكومة غزة التي تديرها حماس، تستمر في تثبيت هذه اللجنة، فمؤخراً، تناقلت وسائل الإعلام عن مصادر مؤكدة، أن وزارة المالية بغزة قامت بشراء سيارات من نوع “كيا”، ما يقارب 5-7 سيارات جديدة، بتكلفة تصل لـ40 ألف دولار للواحدة، وبمجموع 200 ألف دولار، في الوقت نفسه تشتكي الحكومة من عجز مادي رهيب، اضطرها مؤخراً إلى أن يصل الأمر لمد يدها للمساعدات والمعونات الخارجية بترحيبٍ حار، نتيجة لتراكم الأزمات كما تدعي حكومة حماس، والذي جعل المواطن يعاني من زيادة نسبة القطع في الكهرباء مثلاً، لتصل لـ4 ساعات يومياً في غالبية المناطق.

تكاليف باهظة تسرفها الحكومة على مسؤوليها بهذا الشكل، رغم معاناة المواطن، الذي اشتعل غضباً على إهمال الحكومة له في قطاع غزة وعلى حقوقه الأساسية، والانشغال بشراء سيارات فاخرة لأعضاء اللجنة الإدارية، لكن وزارة المالية بررت الأمر على أنه استبدال لسيارات تالفة بأخرى جديدة، مشيرةً إلى أن الأمر ليس جديداً، بل سياسة متبعة نفذتها الحكومة مرات عديدة.

وأكدت الوزاراة في بيان لها، أنه تم بيع السيارات القديمة بمزاد علني بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، وبأنه تم شراء السيارات الجديدة بنفس السعر الذي بيعت به السيارات التالفة، دون أن تتحمل الوزارة أي نفقات إضافية.

الحقوقي إيهاب النحال أكد أن الوزارة قامت بشراء 5-7 جيبات بتكلفة 200 ألف دولار، قائلاً إنه من غير المعقول أن تقوم اللجنة الإدارية بصرف سيارات وامتيازات لا تتناسب مع الوضع الذي يعيشيه المواطن في قطاع غزة في ظل الأزمات المالية وعدم صرف الرواتب وغيرها من المشكلات المزمنة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة.

أما المكتب الإعلامي الحكومي فقد قال على لسان رئيسه سلامة معروف بأن الوزارة قامت بشراء 3 سيارات لثلاثة مسؤولين في الحكومة وليس لجميع أعضاء لجنة إدارة غزة، وأشار إلى أن السيارات التي تم شراؤها مستعملة ودون المواصفات المطلوبة، موضحاً أن نظاماً حكومياً خاصاً يضمن هذه الامتيازات بشراء سيارات بمواصفات معينة للمسؤولين الحكوميين لاعتبارات أمنية أحياناً، مستنكراً ما أحدثه هذا الأمر من استهجان لدى المواطنين.

وقال يحيى موسى، النائب عن كتلة حماس البرلمانية، إن الأمر لا يحتاج للتضخيم، حيث يرى أن شراء السيارات ليس بالمشكلة، ويجب التركيز على المشاكل التي يعاني منها القطاع وعدم نسيانها، متسائلاً: هل كانت تكلفة السيارات ستحدث فرقاً لو لم يتم شراؤها؟

المواطنون كان لهم آراء مختلفة في هذا الأمر، فالمواطن خالد منذر، قال لـ”البديل”، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينتظر من حكومته التي ترفع شعار الدين والإسلام، أن تقتدي بخلفاء المسلمين ويؤثرون على أنفسهم في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن، مستنكراً: ما معنى أن يتم وصل الكهرباء 4 ساعات يومياً فقط بحجة أزمات مالية، في الوقت الذي تقوم الحكومة بدفع مبالغ كهذه للحصول على سيارات جديدة؟