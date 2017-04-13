اقرأ| آخر إصدارات إبريل من الكتب

شهد شهر إبريل الجاري صدور عدد من الكتب، منها المؤلف والمترجم. وفي التقرير التالي رصدنا لكم آخر هذه الإصدارت ودور النشر التي صدرت عنها.

“أنتٙ قُلتٙ”

المؤلف: كوني بالمن

ترجمة: لمياء المقدم

صادر عن: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الكتاب يتحدث عن الشاعر الإنجليزي تيدهيوز وزوجته الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث، أشهر زوجين في الوسط الأدبي الغربي المعاصر، وفي رواية “انت قلت” تمنح كوني بالمن الشاعر تيدهيوز الذي توفي في عام 1998 صوتًا، وتجعله يستعيد ذكريات زواجه المثيرة مع سيلفيا بلاث، التي انتهت بانتحارها في 11 فبراير، وما تركه موتها من آثار على باقي حياته، حيث إن جميع الكتب التي أرخت لحياتها وصفتها بالضحية، ووصفته بالخائن والقاتل موضع سخرية الغرباء ونكران الأصدقاء. وفي هذا الكتاب تصف المؤلفة بأسلوب فريد العلاقة التراجيدية العميقة مع زوجته.

“السيدة أمريكا – قراءة في وجه أمريكا الثقافي”

المؤلف: عبد الله الغذّامي

صادر عن: المركز الثقافي العربي.

يؤكد الكاتب أنه ليس لأحد منا أن يلغي أمريكا من جدوله اليومي، فهي موجودة قسرًا أو رغبة في تفاصيل الواقعة البشرية اليوم، وأكبر حادثتين وقعتا في العقود الأخيرة هما انهيار الاتحاد السوفييتي، ثم تغيرات المنطقة العربية، حيث ستجد أمريكا في لبِّ هاتين الحادثتين، عنوانًا وتفاصيل، ومثلها أي حادثة أخرى في العالم، كحادثة استفتاء اسكتلندا حول الانفصال عن بريطانيا أو استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي نماذج لكل حدث بشري سياسي أو اقتصادي أو ثقافي.

وأشار الكتاب إلى أن هذا ليس مطلبًا لأمريكا وحدها، بل هو أمر يتم طلبه باستمرار، وإذا لم تتدخل، جاءت الأصوات مطالبة بتدخلها، وإن لم تتدخل فعليًّا، ولم يُطلب منها التدخل، فإن الظنون ستلاحقها بتهمة التدخل، مهما صغر الحدث أو نأى، وهنا تصبح أمريكا نصًّا ملحميًّا، تراجيديًّا وكوميديًّا، يشترك البشر كلهم في التفاعل والانفعال معه.

وتظلُّ السيدة أمريكا هي الكائن المحبوب المكروه، تحب تطورها وتقدمها المادي والثقافي وتعجب به، وفي الوقت ذاته تكره أبويتها المتسلِّطة التي تجعلها الوصي البشري على كل صغيرة وكبيرة، وكأن كل مشكلة في الكون لا تقوم إلا بأمريكا، صانعة لها، أومسؤولة عن حلِّها، حتى يأتيك تصور خبيث يقول لك: لو مُسِحت أمريكا من الوجود، هل سنخترع أمريكا أخرى تلعب الأدوار نفسها؟

“انقلابات تركيا.. من عدنان منديريس إلى رجب طيب أردوغان”

المؤلف: محمد نور الدين

صادر عن: دار رياض الريس.

يلقي هذا الكتاب الضوء على مسار الصراع بين النزعتين العسكرية والسياسية في تركيا منذ الانقلاب الأول عام 1960، ويعرض لأوجه أخرى من الانقلابات المدنية المفتوحة التي شهدتها تركيا في ظل سلطة أردوغان.

“1897 قصص بيروتية”

المؤلف: أجاتانجل كريمسكي

دراسة وترجمة: عماد الدين الرائف

صادر عن: دار رياض الريس.

يتناول مؤلف الكتاب مجموعة من القصص التي تحكي عن بيروت وتاريخها، ولا تتضمن أي اختلاق أو تخيل، حيث يقدم الكاتب الحقيقة مجردة، معتمدًا على القالب القصصي في تقديم رصده للواقع البيروتي في هذه المرحلة.