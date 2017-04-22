اختراق الحسابات الشخصية.. تأمين أم انتهاك؟

أعلن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أول أمس، ضبط 30 قضية تحريض على العنف وابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، بينهم حسابات لنشر القائمين عليها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أصدرت تقريرًا فبراير الماضي، قالت فيه إن هناك اختراقات من جهات “لم تسمها” للحصول على بيانات خاصة بهذه المنظمات، وأطلقت المبادرة على عمليات الاختراق اسم “نايل فيش”، وأعلنت أسماء المنظمات التي تم اختراق حساباتها وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات لوجود رابط بين نايل فيش والسلطات، وفي حال افتراض أن القائم الحقيقي بالهجمات ليس فاعلًا حكوميًّا، فعلى أقل تقدير يوجد درجة من التنسيق المباشر مع السلطات، مضيفا أن الهجمات استهدفت الحسابات المؤسسية والحسابات الشخصية للعاملين والعاملات في المنظمات، وكان النطاق الزمني للهجمات محل البحث في الفترة بين 24 نوفمبر 2016 – 31 يناير 2017.

وأكد التقرير أن عدد الهجمات التي تم توثيقها على حسابات العاملين والعاملات في المنظمات محل البحث 92، في فترة زمنية تراوحت بين 24 نوفمبر 2016 – 31 يناير 2017، بواسطة أشخاص مجهولين اعتمدوا الهندسة الاجتماعية كوسيلة رئيسة لإلهاء المستهدفين بانتحال هوية أفراد وصفة شركات، مثل «جوجل» و«دروبوكس» و«فيديكس» للحصول على بيانات شخصية.

وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور كفل حماية الحياة الشخصية والمعلومات الخاصة للمواطن، مضيفا أن المادة 57 من الدستور نصت على “للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.