إنجاز المشروعات في منتصف 2018.. السيسي يواصل سياسة إطلاق الوعود

كتب: سامي سعيد وسعيد العربي

وعد الرئيس السيسي، أمس في خطابه على هامش مؤتمر الشباب المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، بإنهاء جميع المشروعات الكبرى في منصف العام المقبل، بالتزامن مع انتهاء فترة ولايته كرئيس للجمهورية، ويأتي هذا الوعد لينضم إلى عشرات الوعود التي تحدث عنها السيسي في خطاباته الإعلامية ولم يتم تنفيذ أغلبها.

كانت أبرز وعود الرئيس للشعب متعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، والقضاء على الإرهاب، ولكن كلا الملفين لم يتم تحسين الأوضاع فيهما حتى الآن، فعلى مستوى الوضع الاقتصادي تضاعف حجم الدين العام، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 67.322 مليار دولار بعد أن كان 31 مليار دولار في عام 2013، كذلك قفزت نسبة التضخم من 11% في 2013 إلى 32.2% في 2017 .

وبالنسبة للوضع الأمني فلم يختلف الأمر كثيرا، حيث مازالت الجماعات الإرهابية تضرب بقوة في سيناء، واستطاعت خلال الشهرين الماضيين تهجير أكثر من 100 أسرة قبطية من العريش إلى الإسماعيلية، وسط صمت من أجهزة الدولة، كذلك تم تنفيذ عشرات العمليات الإرهابية في قلب العاصمة كان آخرها تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، ثم تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الشهر الحالي.

6 أشهر

“من فضلكم من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتلاقوا الأمور أفضل من كده بكتير”.. بهذه الكلمات تحدث الرئيس السيسي في شهر ديسمبر الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و”هننجح” أكثر في الفترة المقبلة .

وكان ذلك بسبب أزمة ارتفاع الأسعار التي أعقبت قرار تعويم الجنيه المصري قبل شهر من إلقاء الخطاب الذي تضمن هذا الوعد، ووفقا للأرقام الرسمية ازدادت الأوضاع سوءا، حيث أعلن البنك المركزي أن نسبة التضخم وصلت من 25% في شهر ديسمبر أثناء خطاب السيسي إلى 32.2 % الشهر الماضي.

بناء مليون وحدة سكنية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان كانت ضمن وعود السيسي الذي أكد في بداية حكمه: “الطموح أن نستصلح مليون فدان خلال العامين الأولين” أي في الفترة من 2014 إلى 2016، ولكن سرعان ما تغير خطاب الرئيس بسبب تأخر تنفيذ تلك الوعود،وتراجع السيسي عن وعده، بالحديث في عيد العمال الماضي عن “الانتهاء من استصلاح المليون ونصف مليون فدان في غضون 4 سنوات” .

أما مشروع بناء مليون وحدة سكنية فقد دخل نفقا مظلما هو الآخر بسبب الظروف الاقتصادية وأصبح مجرد مشروع لبناء عدد من الشقق، وأعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي، أن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور حول بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط في مصر وليس مليون وحدة مثلما تم الاتفاق، في حين صرح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بأن مشروع المليون وحدة سكنية توقف بسبب الشروط التي وضعتها أرابتك”.

الأسعار

ملف ارتفاع الأسعار كان أكثر الملفات التي تحدث عنها الرئيس السيسي منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2014 حيث أكد أثناء فترة الدعاية الانتخابية أن المواطن سيشعر بتحسن بعد عامين أي في 2016.

ولكن هذا لم يحدث، وارتفعت الأسعار بمقدار الضعف وعاد السيسي ليكرر وعده في نوفمبر 2016 خلال افتتاح مشروع “بشاير الخير 1” بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية، وقال “هذا التزام من الحكومة للشعب المصري خلال شهرين على الأكثر، السلع سيتم خفضها نتيجة زيادة المعروض بغض النظر عن سعر الدولار”.

الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، علق على وعود الرئيس، أمس، بقوله “إذا كنا خلال 3 سنوات لم نستطيع تحقيق ما نريده فلن نحققه خلال أشهر”، وقال إن الأهم من تحقيق الوعود طريقة وآلية تنفيذها، لأن الطريقة مهمة.

وأوضح أنه من حيث المبدأ هناك مشكلة في طريقة التنفيذ التي تم فيها استخدام أداة الدولة البيروقراطية التي عفى عليها الزمن وثبت فشلها، ويتم الاعتماد على القوات المسلحة وهو مجهود مشكور بجانب محاربتها للإرهاب إلا أنه يستنزف طاقتها في غير محله، لافتا إلى ان إلانجاز يتم بعيدا عن المشاركة الشعبية وبالتالي فنتائجه مشكوك في صحتها لأنها تعتمد على ميكانيكيات تحسب عدد ما تم إنجازه.

وتوقع أن يتم الإعلان في يونيو 2018 عن إنجازات مجهزة على اعتبار أنها إنجازات المرحلة إلا أن كل ذلك ليس له قيمة أمام إعادة إعمار المجتمع على أساس المشاركة الشعبية والسياسية وإطلاق الحريات ومقاومة الفساد.