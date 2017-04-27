إفريقيا.. فرص تجارية واسعة

تتمتع إفريقيا بفرص تجارية كبيرة؛ مما يجعلها مستعدة للنمو الاقتصادي، إذ قرر أصحاب المشاريع الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي تقدمها هذه القارة، خاصة في العوامل الاقتصادية الرئيسية في إفريقيا، مثل التعدين والزراعة والبنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والمياه والصرف الصحي.

وقال موقع واشنطن بوست: بإلقاء نظرة على العامل الديموغرافي في إفريقيا نجد أن هناك حوالي 80٪ من العجز في تطوير البنية التحتية للطرق فيها، بشكل لا يتناسب مع عدد السكان في القارة والذي وصل لنحو 1،2 مليار نسمة و 40٪ دون سن 15. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا ليصل إلى 2،4 مليار نسمة بحلول عام 2050. ويعيش 48 في المائة من الأفارقة في فقر مدقع دون 2 دولار أمريكي في اليوم. ورغم أن الإحصاءات المذكورة أعلاه تشير إلى فرصة عظيمة للعمل من خلال تلك القوى البشرية المهولة، إلا أنه مع ازدياد عدد السكان، فإن الطلب على السلع والخدمات سيزداد.

وبإلقاء نظرة على العوامل الاقتصادية الرئيسية التالية والفرص الهائلة التي تقع فيها يتضح أن إفريقيا تمتلك 30٪ من الموارد المعدنية العالمية، ويقدر أن لديها أكثر من 60 معدنًا مختلفًا، و87،9٪ من الاحتياطيات العالمية من البلاتين، و84٪ من الكروم و60٪ من الماس و40٪ من الذهب و17٪ من اليورانيوم و49٪ من الكوبالت. وتتيح هذه الموارد المعدنية فرصًا تجارية هائلة في قطاع التعدين. ويعتقد أيضًا أن هناك رواسب معدنية أخرى لم تكتشف بعد. وتستورد الصين موارد معدنية قيمتها 200 مليار دولار سنويًّا من إفريقيا.

وتابع الموقع أن إفريقيا لديها أيضًا أراضٍ واسعة قابلة للزراعة، ورغم ذلك يساهم قطاع الزراعة فقط بنحو 15٪ من إجمالي الناتج المحلي. البالغ 2،2 تريليون دولار. ويوجد في هذا القطاع 70% من القوة العاملة في إفريقيا. وتستورد أكثر من 29 مليار دولار من الأغذية سنويًّا. وهذا يتيح فرصة عمل ضخمة في هذا القطاع.

وتابع الموقع أن قطاع الطاقة في القارة يمثل مشكلة كبيرة، وأشار مصرف التنمية الإفريقي إلى أن 630 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على الكهرباء. ويبلغ استهلاك القارة 423 تيراواط ساعة في السنة، وهي أقل من البرازيل التي تستهلك 426 ساعة تيراواطية.

وتولد جنوب إفريقيا أكثر من 40٪ من الكهرباء في القارة. أي أن أفريقيا تولد كهرباء أقل من مدينة نيويورك. وهذا يوفر فرصة استثمارية بقيمة 800 مليار دولار. وتعاني زيمبابوي من عجز في الطاقة، حيث يبلغ الطلب على الكهرباء يوميًّا 200 2 ميجاوات مقابل قدرة مركبة تبلغ 100 ميغاواط، وقد شجعت الحكومة المنتجين المستقلين على التدخل وتغطية النقص.

وذكر الموقع أن السياحة أيضًا تعد أحد القطاعات الرئيسية التي توفر فرصًا تجارية هائلة. كما أنها واحدة من أسرع القطاعات نموًّا في القارة. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن إيجاد نحو أربعة ملايين وظيفة بحلول عام 2021. وفي عام 2011 كان 23 فندقًا فقط يعمل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويذكر أيضًا أن إفريقيا لديها 5٪ فقط من خدمات الطيران المقررة في العالم. وتشير تلك الإحصاءات إلى وجود فرص كبيرة في القارة. معظمها غير مستغل، أو يعاني من سوء الاستغلال.

واختتم الموقع بأن شبكات الطرق تغطي 204 كيلومترات لكل 1000 كيلومتر مربع. أي أن هناك حوالي 80٪ من العجز من حيث تطوير البنية التحتية للطرق. ويظهر ذلك أيضًا فرصًا تجارية هائلة في قطاع النقل. أما المياه والصرف الصحي فلا تصل إلا لـ 39 في المائة من سكان إفريقيا من المياه النظيفة، بينما لا يحصل 61 في المائة منهم على مياه الشرب المأمونة.