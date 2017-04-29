إفريقيا تنتفض ضد «الديزل القذر» الأوروبي

بدأت حكومات غرب إفريقيا باتخاذ إجراءات لوقف استيراد الوقود من أوروبا بعد التأكد من احتواء “الديزل” على مستويات عالية الخطورة من الكبريت والسموم الأخرى، ما دفع غانا ونيجيريا لتكونا أول بلدين تتجاوبان مع تقارير تفيد بأن الشركات الأوروبية تستغل المعايير الضعيفة لاستيراد الوقود في إفريقيا، ويقول تقرير نشرته منظمة “بوبليك آي”، وهي منظمة غير حكومية سويسرية، إن كثيرا مما يسمى بـ”الديزل القذر” في إفريقيا يأتي من أوروبا.

وكشف التقرير عن “الأعمال غير المشروعة” لشركات النفط الأوروبية وتجار السلع الذين يبيعون وقودا منخفض الجودة إلى إفريقيا، في حين تحظر المعايير الأوروبية استخدام “الديزل القذر” أي الذي يحتوي على نسبة كبريت أعلى من 10 أجزاء في المليون.

وقال موقع دويتش فيله، إنه اعتبارا من 1 يوليو، ستطبق كل من غانا ونيجيريا شروطا وضوابط أكثر صرامة فيما يخص محتوى الديزل المستورد من أوروبا وما يشتمل عليه من الكبريت، وأكد الموقع أن هذا القرار يعتبر تغييرا هاما في السياسة الإفريقية، وأن هناك توقعات بأن تحذو باقي دول غرب إفريقيا الأخرى كساحل العاج وبنين وتوجو ومالي، حذو غانا ونيجيريا.

أشار الموقع إلى أن هناك مخاطر صحية كبيرة للديزل القذر، وخلال التحقيق الذي دام 3 سنوات، اختبرت “بوبليك آي” الوقود في محطات داخل 8 بلدان إفريقية، 5 منها في غرب إفريقيا، ووجد الباحثون أن أكثر من ثلثي العينات المأخوذة كانت تحتوي على مستوى من الكبريت أعلى 150 ضعفا مما هو مسموح به في أوروبا.

وذكر الموقع أن مدن إفريقيا تنمو بسرعة حيث يبلغ عدد سكان لاجوس، أكبر مدينة في نيجيريا، 21 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد قد يتضاعف تقريبا بحلول عام 2050. وهو ما يعني تزايد معدلات الخطر جراء تلوث الهواء. وفي حين أن السير بسرعة نحو التحضر، مع سوء نوعية السيارات المستعملة إلى حد كبير في المنطقة، مسؤولان جزئيا عن ارتفاع مستويات تلوث الهواء، فإن للديزل منخفض الجودة أيضا تأثيرا كبيرا.

وقد ارتبطت ملوثات الوقود بانتشار أمراض الربو وسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن للحد من استيراد وقود منخفض الجودة في إفريقيا، فضلا عن إدخال سيارات ذات تكنولوجيا حديثة لمراقبة الانبعاثات، أن يحول دون وقوع 25 ألف حالة وفاة مبكرة في عام 2030 و100 ألف حالة في عام 2050.

وتساءل الموقع: دول غرب إفريقيا تعهدت بإصلاح أنظمة الوقود، فماذا عن تجار أوروبا؟، مشيرا إلى أن هناك شركات عملاقة تبيع الديزل القذر إلى إفريقيا، وأن هناك 20 ألف شخص إفريقي وقعوا على عريضة تطالب بتوقف الشركات السويسرية، أكبر دولة مصدرة للديزل القذر إلى إفريقيا، عن البيع لها، ورغم ذلك، فإن شيئا لم يتغير على الإطلاق، ولم تنظر الشركات المصدرة إلى تلك العريضة.

وتابع الموقع أن حوالي 50% من النفط الأوروبي الذي ينتهي في غرب إفريقيا يتدفق عبر موانئ أنتويرب، روتردام، وأمستردام، والمعروفة باسم المنطقة أرا، وبها مراكز لتصدير الوقود الذي لا يطابق المعايير الأوروبية، وهناك نقاش عام ضخم يجري في هولندا وبلجيكا حول هذه القضية، كما أن هناك ضغوطا على حكومات البلدين من أجل تغيير تلك الممارسات التجارية.