إحياء صناعة السجاد اليدوي ونول النسيج.. الشباب السويفي يتحدى البطالة

حاول عدد كبير من شباب بني سويف إحياء بعض الحرف التراثية القديمة، بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مثل صناعة النسيج والأنوال والعمل بالمراكب النيلية؛ نظرا لقلة فرص العمل والأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع، وفي محاولة منهم لمحاربة البطالة.

حسين سيد جابر، أحد العاملين بصناعة السجاد اليدوي بقرية الشناوية مركز ناصر، إحدى أكبر القرى المصنعة للسجاد اليدوي قديما، لكن تم إغلاق معظم المصانع والورش بها وهجرة العاملين بها إلى مهن أخرى، قال لـ”البديل”: “أعمل في وحدة لصناعة السجاد اليدوي تابعة لإحدى المؤسسات، ويعمل بها ما يقرب من 40 فتاة سيدة، ويحتاج تعليمهم لمدة عام لتعلم مهارات المهنة”.

وأضاف: “نستخدم مواد خام، مثل صوف الأغنام، الذي يتم غسله، بالإضافة إلى الألوان والرسومات الفرعونية، ويبلغ تكلفة النول الواحد 200 جنيه”، متابعا: “المنتجات التي يتم تصنيعها تتفوق على دولة عديدة رائدة في الصناعة ذاتها، والطلب يتزايد في فصل الشتاء”.

وانتشرت وبصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مهنة جديدة على المجتمع السويفي، تسمى صناعة نول النسيج باستخدام القطن المصري، ومن أهم منتجاتها أطقم المفارش والكليم والشلل والكوفيات، وأسعارها مناسبة للبسطاء، وشهد سوق بيع تلك المنتجات معدل طلب جيد خلال الفترة الماضية.

المهنة القديمة تاريخيا وحديثة على أهالي بنى سويف والمتدربين على صناعتها، توجد بمحافظات سوهاج والمنيا بجميع الأشكال والأحجام، وتكمن مشكلة الصناعة في زيادة أسعار المواد الخام، لكنها تمتاز بالدقة وروعة التصميم.

وقال محمود فوزي، مدرب على صناعة نول النسيج لـ”البديل”: “أتمنى دعم الحكومة لتلك الحرف الصغيرة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد استغلال التجار لسوق القطن المصري، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، بجانب فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات الوطنية، مما يمكن من توفير العملة الصعبة وفتح ورش ومصانع صغيرة بمصر لزيادة الإنتاج، وبذلك نضمن الحفاظ على التراث المصري من الاندثار، واستمرار المهنة لأجيال عديدة”.

واتجه عدد من الشباب السويفي إلى العمل بالمراكب النيلية أو القوارب كوسيلة لكسب قوت يومهم، مثل بكرى طه أبو قنديل، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، وكان يعمل سابقا مدربا لرياضة السباحة بمدن شرم الشيخ والغردقة، ومع قلة الإقبال السياحي، عاد إلى بني سويف، ليمارس تلك المهنة.

أبو قنديل أو مراكبي السعادة كما يلقب، قال لـ”البديل”: “أعمل بالمهنة منذ الطفولة، وكنت أعمل بها في مدينة شرم الشيخ والمدن الساحلية، وأذهب للعمل منذ التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، وفي بداية عملي، أحرص على نظافة المركب وتأمينه والكشف على مولد الكهرباء”.

وأضاف: “عادة، تكون مدة الرحلة من 15 إلى 30 دقيقة أو بحسب طلب الزبون وأسرته، والأسعار متفاوتة، لكنها في الغالب رخيصة، تناسب المواطن البسيط، مقارنة بالارتفاع الفاحش في أسعار المتنزهات والحدائق القريبة من كورنيش النيل في بني سويف”، آملا في عودة السياحة، خاصة أنها مصدر دخلهم.