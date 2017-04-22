إحصائيات الريال وبرشلونة في «الليجا» قبل موقعة الكلاسيكو

يحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، في التاسعة إلا ربع مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، القمة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في “كلاسسيكو الأرض”، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “ليجا”.

يدخل ريال مدريد المدعوم بعاملي الملعب والجمهور موقعة الكلاسيكو ولديه في جعبته من النقاط 75 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب وله مباراة مؤجلة لم يخضها بعد، بينما يحتل فريق برشلونة وصافة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النادي الملكي.

“البديل” يرصد لكم بعض الأرقام والإحصائيات قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين، والتي يستطيع ريال مدريد أن يحسم من خلالها لقب الدوري بشكل كبير، أو ينعش من خلالها برشلونة آماله في المنافسة على اللقب من جديد.

الأقوى دفاعًا وهجومًا

على الرغم من تصدر النادي الملكي لجدول مسابقة الليجا الإسبانية، فإن برشلونة يمتلك خط هجوم ودفاع أقوى من ريال مدريد. على صعيد الدفاع استقبلت شباك الريال 33 هدفًا خلال 31 مباراة خاضها الفريق، فيما استقلبت شباك البارسا 30 هدفًا في 32 مباراة، وعلى الصعيد الهجومي يمتلك برشلونة أقوى خط هجوم في الليجا برصيد 91 هدفًا، يأتي خلفه ريال مدريد برصيد 82 هدفًا.

ولكن على الرغم من أن شباك فريق برشلونة استقبلت أهدافًا أقل من الغريم التقليدي فإنه تعرض لنزيف نقاط أكثر من الريال. كلا الفريقين وقع في فخ التعادل في 6 مباريات، لكن الريال تلقى عدد هزائم أقل في الليجا حيث سقط مرتين، فيما خسر برشلونة في 4 مناسبات.

قائمة الهدافين

يتصدر جدول هدافي الليجا الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة برصيد 29 هدفًا سجلها في 28 مباراة، كما يحتل الفريق الكتالوني وصافة جدول الهدافين من خلال مهاجمه الأورجوياني لويس سواريز، صاحب الـ23 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع الفريق.

ويأتي في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد برصيد 19 هدفًا في 24 مباراة خاضها مع الروخ بلانكوس هذا الموسم، ومن خلفه الفارو موراتا، الذي يحتل المركز السابع في جدول الهدافين برصيد 12 هدفًا.

الفعالية على المرمى

تفوق جديد لفريق برشلونة إذ يعد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأكثر فعالية على المرمى حيث يسجل هدفًا كل 80 دقيقة، ويأتي خلفه زميله في الفريق لويس سواريز، الذي يسجل هدفًا كل 88 دقيقة.

الأكثر مساهمة

تفوق آخر للعملاق الكتالوني على غريمه قبل لقاء الأحد المترقب، حيث يمتلك بين صفوفه لاعبًا لديه القدرة على صناعة الأهداف بشكل كبير إلى جانب هوايته المفضلة بزيارة شباك المنافسين، الأورجوياني لويس سواريز، له 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم، متفوقًا على النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد صاحب الـ11 تمريرة، والذي يتفوق على زميله في الفريق البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للريال صاحب الثماني تمريرات.

التمرير والمراوغات

الفرنسي صامويل أومتيتي، صاحب الأصول الكاميرونية الأكثر تمريرًا للكرة في الفريقين بـ1376 تمريرة بنسبة نجاح 93.24بالمائة، على الجانب الآخر لدى الريال الألماني توني كروس، ولديه 528 محاولة مرور بنسبة نجاح 92.61 بالمائة.

الأكثر استعادة للكرة

الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الأكثر استخلاصا للكرة في الفريقين، حيث تمكن قائد الميرنجي من استخلاص الكرة من المدافعين خلال الموسم الجاري في 158 مناسبة، ومن خلفه زميله في الفريق البرازيلي مارسيلو في 148 مناسبة، فيما تمكن الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة من استخلاص الكرة في 147مناسبة.

الأكثر تصديا للكرات

الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس برشلونة تمكن من إحباط 97 محاولة لزيارة شباكه هذا الموسم، بينما تمكن الكوستاريكي كايلور نافاس جامبوا، من إحباط 59 محاولة لزيارة شباكه.