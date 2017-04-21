أيام زوما في الحكم باتت معدودة (مترجم)

كان يوم 18 إبريل بمثابة يوم عاصف بالنسبة للرئيس الجنوب إفريقي، جاكوب زوما، والذي يواجه الآن برلمانًا معاديًا يعتزم معظم أعضائه وضع حد لقيادة الرئيس المتواضعة للعملاق الاقتصادي الأكبر في القارة الإفريقية.

دعا رئيس البرلمان في جلسة خاصة لإجراء تصويت على سحب الثقة من الرئيس، وحال تصويت غالبية الناخبين لصالح الاقتراح، فإن زوما سيتقاعد، وينتهي حكمه، ولكن هذا ضد رغباته.

ومن قبيل المصادفة أن يوم 18 إبريل هو ذكرى استقلال دولة زيمبابوي، وهي الدولة الغنية التي دمر اقتصادها سوء الإدارة، وربما يلقى زوما نفس الكارثة التي حلت بالرئيس الزيمبابوي، روبرت موغابي.

ومع عشرات التهم الجنائية الموجهة إلى زوما، من المرجح أنه لن ينسحب بسلام، فقد تصل الأمور إلى المحاكم وحتى السجن، وبالتالي الرهانات مرتفعة جدًّا بشأن قتامة مستقبله، مثل مستقبل يحيى جامع، الرئيس الثاني لجمهورية غامبيا.

سبب قرار سحب الثقة هو قراره غير العقلاني بإقالة وزير المالية، برافين جوردهان، في 31 مارس الماضي، لأن هذا القرار غير الحكيم أطلق العنان لتسونامي سياسي ذي تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة، وبالتالي ترتفع تكاليف المعيشة، كما أن ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف اقتصاد جنوب إفريقيا بشكل غير مرغوب فيه.

يقول الاقتصاديون إن اقتصاد جنوب إفريقيا قد يستغرق 10 سنوات للتعافي من هذه الأزمة، كما كان قرار زوما الخبيث والفاحش نموذجيًّا للطريقة التي يتعامل بها الطغاة الأفارقة مع البلدان التي يسيئون استخدامها، ويتعاملون معها مثل العقارات الشخصية.

فرصة زوما للنجاة هذه المرة قد تكون معدومة، خاصة بعد مطالبة الحزب الشيوعي باستقالته، حيث يتكون البرلمان من 400 عضو، من بينهم 249 من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وإذا اختار 50 عضوًا منهم التحالف وحزب الحرية الاقتصادية، سينتهي زوما، أما الحزب الشيوعي فلديه 45 نائبًا، ويمكنهم إنهاء حكم زوما، وإذا حدث ذلك، سيشفون آلام جنوب إفريقيا السياسية.

صعود زوما للسلطة بدأ في عام 2008، بعدما تلاعب بسقوط الرئيس السابق، ثابو مبيكي، وحتى لو شعرت جماعة الزولو العرقية التي ينتمي إليها زوما بأنه قد حان دورهم في الحكم، كان عليهم اختيار رجل يتحلى بالنزاهة، وليس رجلًا هاربًا من المدرسة الثانوية وذا تاريخ فاضح.

ظهرت مأساة زوما، بعدما نشر الكاتب جينيرالي أوليموينغو من تنزانيا، مقالًا عنه، يوضح فيه الجشع والفساد والاستغلال الذي يمارسه الرئيس، موضحًا أنه يذكرنا ببعض الديكتاتوريين الأفارقة، مشيرًا إلى أن زوما وأعوانه يستخدمون السلطة لجمع الأموال، ولا يراعون الظروف الاقتصادية المتدهورة للغاية، والتي يعاني منها الشعب، وبالتالي أصبح زوما محاطًا بالفضائح وعليه الاستقالة.

زوما ليس وحده، فالعديد من القادة الأفارقة يسيئون استخدام السلطة دون عقاب.

زوما هو عار على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجنوب إفريقيا، وهو مفلس أخلاقيًّا وغير مناسب ليكون قائدًا للبلد الإفريقي الأكثر تقدمًا.

جنوب إفريقيا تستحق أفضل منه، كما طالب الآلاف في عدة مظاهرات مناهضة له بوجوب رحليه.

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