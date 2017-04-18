أهالي قرى «قوصية أسيوط» بين فكي العبّارات والمزلقانات

يعيش أهالي أكثر من ١٥ قرية وعزبة في المنطقة الشرقية بالقوصية محافظة أسيوط، بين فكي العبارات النهرية المتهالكة والمزلقانات غير الآمنة، لاسيما 3 آلاف طالب يضطرون لاستخدامها يوميا.

الإهمال أدى إلى تهالك العبارات النهرية، ما تسبب في غرق العديد من الأهالي، واضطر بعضهم إلى الدفع بلنشات على نفقتهم من أجل العبور إلى البر الثاني والذهاب إلى المدينة، ناهيك عن الخطر الداهم بسبب المزلقانات غير الآمنة التي تحصد أرواح الطلاب بشكل شبه يومي.

وقال محمد يوسف، طالب: “أسكن فى دير القصير شرق النيل، والدراسة بالنسبة لنا أكبر عبء نواجهه في حياتنا؛ بسبب الوقت الذي يضيع في الذهاب والعودة وبعد أماكن الدراسة داخل المدينة، ونستيقظ قبل الفجر يوميا بسبب رحلة المعاناة وانتظار العبارة التي تزدحم بالطلاب والموظفين من أجل الذهاب إلى الشاطئ الآخر، وبعدها المرور على مزلقانات السكة الحديد غير المؤمنة”.

وأكد راشد وهمان، نائب القوصية، أنه قدم طلبا لمحافظ أسيوط بضرورة الحصول على عبارة نهرية للربط بين قري شرق النيل وغربه، وتم الحصول على موافقة فعلية، كما أن هناك خطة يتم العمل عليها حاليا لتطوير قرى شرق القوصية من خلال تجهيز مراكز الشباب وبناء المدارس الجديدة وتطوير المنظومة الصحية.

وأوضحت المهندسة هويدا شافع، رئيس مدينة القوصية، أن هناك كوبري سيقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم البدء في تنفيذ المقايسات الفنية والرسومات التفصيلية لإنشاء نفق مشاة أسفل السكك الحديدية بمركز ومدينة القوصية بقرية نزالي جنوب بطول 40 م، وتكلفته الإجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه، مؤكدة أن النفق تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 ليخدم جميع قرى شرق القوصية.