هناك طريقتان للحياة على سطح هذا الكوكب، فإما أن تكون إنسانا بمعنى الكلمة أو تكون شيئا آخر اسمه “عمرو أديب”.

الشطر الأول من السطر السابق مفهوم ومتفق عليه، أما الجزء الأخير فربما يحمل بعض الغموض والالتباس، لذا قد يحتاج الأمر إلى شرح وتفسير وتنوير.

أن تكون عمرو أديب، فهذا يعني أنك تملك ميزات هائلة ولا تحصى، أخفقت أنا نفسي في تحقيقها، منها على سبيل الذكر الموهبة الفذة والشهرة الواسعة والمال الكافي والنفوذ والعلاقات والقدرة على التأثير وغيرها، وهي كلها نقاط محمودة تحسب له لا عليه، ولكن يظل عيبها الوحيد في عدم القدرة على الفرار من مصير محتوم وهو أنك ما زلت وستظل.. شيئا اسمه “عمرو أديب”.

ما تحسبه نقيصة في نفسك هو في حقيقته فضل من الله ومنجاة من شقاء خفي، وحقيقة أنك لست هو، هي نعمة لا يعرفها إلا المتصوفة والواصلون والعارفون وأنا، فلا تحزن، بل صل لله وادعه لأنه خلقك إنسانا وليس على هيئة “عمرو أديب”، وهو أمر لو تحسبون عظيم.

لا تحركني الأحقاد أو الغيرة لهجاء عمرو أيب، بل أكتب من باب الشفقة عليه، ناصحا وليس طامعا، فأنا على قناعة تامة بالعبارة الموحية للمسيح عيسي عليه السلام، وبتصرف مني: “ماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله، ثم أصبح عمرو أديب”!

“عمرو أديب” ليس مجرد اسم بل أسلوب حياة، مضمار طويل إن شرعت في السير عليه ستكون مضطرا إلى أن تخلع رداء الحق للأبد، وأن تستبدله بآخر فضفاض ومزركش وأعلى سعرا اسمه “رداء الباطل”.

إن سألته عن معني الوطنية ستسمع منه ما يشجيك عن الجذور والانتماء والتضحية، وإن سألته عن السياسة ستُدهش من واسع علمه وخبراته، وإن سألته عن الاقتصاد ستجد العلاّمة و”البنكنوتي” وصاحب الشخصية الاكتوارية الأول، وإن سألته عن المهنية سيدعوك بتواضع لأن تنظر إليه وتتعلم، ولو سألته عمن هم الأعداء لفاجأك بالمقاتل المغوار حامل راية الشهادة، أما لو أخطأت وسألته مرة عن معنى الصدق، لتصبب عرقا وتلعثم وتمتم في سره وأعاد عليك السؤال مستفهما ومستنكرا: “الصدق؟.. إيه الكلمة الغريبة دي”؟!

لا أعرف عمرو أديب الشخص ولم التقه ولا أحب، وللأمانة لست من مريدي برامجه أو من عشاق “إيفيهاته” اللاذعة، فما عاد قلبي المريض يحتمل كل هذا الحمق، ولكن أحيانا أصادفه راضيا بما كتبه الله لي من ابتلاء، فما أقسى أن تكون مجبرا على أن ترى الضلال بعينيك ولا تملك تبديله، أن تري الجريمة ولا تقوى على منعها، أن تكتفي بالفرجة مشحونا بالحسرة على ضياع فضائل الحق والأخلاق وأمانة الكلمة.

كل شيء مباح عند عمرو أديب إلا “ذات الرئيس”، هي أشبه بسدرة المنتهى، فالكل خطاؤون ومذنبون إلا الرئيس، الكل جهلاء أمام معرفة وعلم الرئيس، الكل خونة إذا ما قورنوا بوطنية الرئيس، أما وإن سقط الرئيس، “يبقى.. يلعن تيييييت الرئيس”!

لا تفزع من صوته الجهوري الذي يصل إلى حد “الشخط” فينا على طريقة “فتوات الملاهي”، فهي إحدى وسائل “عاشق الرئيس” للتأثير على متابعيه وتنويمهم وتحذيرهم من مغبة غضب الرئيس، فالسياسة في مصر لا ترقى إلى مستوى الرئيس، والأحزاب مهلهلة ولا تصلح لمنافسة الرئيس، والشعب نفسه كسول لا يستحق حاكما فذا مثل الرئيس، يعني باختصار: “إحنا خسارة فينا ضفر واحد من الرئيس”.

يحق لعمرو أديب مناصرة الرئيس والتغني باسمه ليل نهار، ولكن ما يغفله أن مسؤوليته كإعلامي تجبره على أشياء نسيها عمدا على رأسها “الضمير”، فالحقيقة ليست فقط كل ما ينطق به الرئيس، والنقد ليس خيانة، وثورة يناير التي مدحها يوما ليست خرابا كما يصفها الآن، بل كانت ثورة ضد الفساد والطغيان، وإن استحقت الهجاء مرة فلأنها وللأسف.. “هي من جاءت بفخامة الرئيس”.

لا يهمني أن يقرأ عمرو أديب كلماتي، فما شرعت في الكتابة رغبة في الثأر منه ولا أملا في هدايته، فمن شب على شيء شاب عليه ومات وهو على “دين الرئيس”، لكنني كتبت بعد دقائق قضيتها أسمعه وهو يكذب ولا يتجمل، فما كتبت إلا طلبا للوقاية من أمراض الذبحة وتصلب الشرايين والفيروس المميت المعروف باسم “طبال الرئيس”.

الآن، بعد أن أتممت لكم النصائح، أدعوكم لصلاة شكر وحمد ثم الدعاء في خشوع: “اللهم إني ارتضيت حكمك، فلا تحوجني إلى معصيتك يوما أو أن أكون كعبدك عمرو أديب”!