أمريكا وأفغانستان.. الإرهاب ينتصر بمساعدة واشنطن (مترجم)

“أنا فخور جدا جدا بالشعب، لأنه أتم مهمة ناجحة جديدة، كما أننا فخورون جدا بجيشنا تماما كفخرنا بالشعب، لأنه أنجز نجاحا آخر”.. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا عند سؤاله عن ترخيص القنابل والتفجيرات.

الحرب الأمريكية في أفغانستان، عن طريق وكيل أو بالتدخل المباشر، تقترب من نهاية عقدها الرابع، والآن تعمل الولايات المتحدة على إلقاء القنابل والمتفجرات هناك بشكل أكبر مما سبق، حيث ولأول مرة في تاريخ الحرب الأمريكية، ألقت واشنطن متفجرات بوزن 11 طنا من مادة “تي إن تي” على أفغانستان، مما تسبب في حرق ومقتل المئات وخنق أشخاص آخرين.

حدث ذلك في 13 أبريل الماضي، في أحد الأنفاق التابعة لتنظيم داعش في شرق أفغانستان، وتعرف اسم القنبلة المستخدمة بـ”أم القتابل”، وهو أكبر سلاح استخدمه الجيش الأمريكي على الإطلاق.

حين نسمع هذه الأخبار من وسائل الإعلام الرئيسية والبنتاغون، نقول إنها مجرد أعمال حرب معتادة لبعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، حيث يوجد هناك نحو 8400 جندي أمريكي.

في 8 أبريل، وقبل سقوط القنبلة الكبيرة، قتل جندي أمريكي من القوات الخاصة، حين تعرضت وحدته لهجوم خلال عمليات قتالية مع داعش في منطقة نانغارهار، على طول الحدود مع باكستان، حيث تم توجيه أكثر من 460 ضربة أمريكية هذا العام على تلك المنطقة.

منذ القدم، كانت هذه المنطقة صعبة الاستيلاء نتيجة التضاريس الخاصة بها، وهذه الأيام، لا أحد يسيطر حقا على نانغارهار، على الرغم من الدعم الأمريكي للحكومة الأفغانية.

ما يحدث الآن هو أن طالبان تفوز، وإن لم يكن واضحا ماذا يعنيه ذلك، ولكن تركيز الولايات المتحدة الآن مع داعش، وداعش ليست قريبة من السيطرة على البلاد كما أنها في حالة حرب أيضا مع طالبان، وبالتالي هذا يسلط الضوء على القذائف التي تلقيها الولايات المتحدة وتفجر أماكن بعيدة نسبيا.

التصريح الذي أصدره البيت الأبيض بخصوص القنابل والتفجير غير واضح، ويؤكد أن البيت الأبيض لا يعرف ما يحدث فعلا في أفغانستان.

لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة هذه القنبلة في مناطق أخرى حول العالم، مثلا في سوريا أو كوريا الشمالية، ولكن هذا السؤال ليس له إجابة عند الإدارة الأمريكية، لربما لأن هذه هي السياسة هذه الأيام.

فشلت الولايات المتحدة في القبض على بن لادن، في هذه المنطقة، قبل أن يهرب إلى منطقة قبلية في باكستان، ووفقا لواشنطن، وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، خفضت داعش قواتها في هذه المنطقة، ويبدو أنها سحبتهم إلى باكستان.

أسفر الانفجار عن مقتل نحو 90 شخصا، من بينهم 4 أطفال، ولكن أشار قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، إلى أنه لم ترد تقارير أو دليل على وقوع خسائر في صفوف المدنيين بالرغم من انسحاب القوات الأمريكية والأفغانية إلى مسافة آمنة قبل انفجار القنبلة.

الولايات المتحدة هي من ساعدت الإرهابيين على حفر الأنفاق للهروب إلى باكستان، فخلال الفترة 1978-1988، دعمت الولايات المتحدة، من خلال وكالة الاستخبارات المركزية، معارضة الإرهابيين للسيطرة السوفيتية وغزو أفغانستان، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستخدم الآن “أم القنابل” لمهاجمة الكهوف والأنفاق التي بنيت بدعم أمريكي، فإنها لا يمكنها أن تأمل في تدميرها لأنها بنيت في عمق الجبال لتكون حصنا منيعا إلى حد كبير للهجمات الجوية.

تعد “أم القنابل” من الأسلحة النووية، والتي لم يتم استخدامها منذ عام 1945، ولكن يبدو أن المحرمات الدولية عند ترامب تتآكل وليس لها أهمية، وحال قام بذلك مع أفغانستان، ماذا يمكن أن يفعل تجاه كوريا الشمالية، وبالتالي يبدو أن ترامب والبيت الأبيض ليس لديهم وضوح أو توجيه لتفكيرهم.

يأذن الرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين، ليجعل الحرب على استعداد كامل والحصول على تفويض من الكونغرس، مدفوعا بذعر هجمات 11 سبتمبر.

وبقدر ما ساهم تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 في جعل الولايات المتحدة دولة شرطية عسكرية بشكل زائد، فإن الإرهابيين يفوزون، ومعظم انتصارتهم بمساعدة أمريكية.

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