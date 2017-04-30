«أفلام جوته».. آلام الهجرة وتأثير الحروب

ينطلق أسبوع أفلام جوته هذا العام، يوم الثلاثاء 2 مايو، بمجموعة جديدة من الأفلام الألمانية المعاصرة، سواء الروائية أو الوثائقية، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من العروض الخاصة والأولى للأفلام المصرية بالقاهرة، ويتضمن الأسبوع هذا العام مناقشة عدد من الموضوعات الشائكة؛ مثل الهجرة واللجوء والوطن والثورات والحروب والأسرة والمرأة في المجتمع.

يتضمن الأسبوع الذي تستمر فعالياته حتى الخميس 9 مارس، مناقشات مع صانعي الأفلام والخبراء والجمهور أثناء أسبوع أفلام جوته، على أن تكون ندوات مناقشة الأفلام في الفترة من 2 حتى 9 مايو بالقاهرة، ومن 2 إلى 6 مايو بالإسكندرية، وتعرض الأفلام مصاحبة بترجمة باللغة العربية، والعروض مجانية.

جان دارك مصرية

فيلم وثائقي للمخرجة إيمان كامل، إنتاج ألماني ـ مصري، يعرض لأول مرة بمصر، يدور حول قضايا تحرر المرأة في مرحلة ما بعد الثورة في مصر، ويسلط الضوء على قضايا القمع والإحساس بالذنب والدين لدى النساء المصريات ولا سيما الفنانات، ويعالج القضية بشكل شاعري وواقعي وشفاف، ويكشف عن مقاومة المرأة للأنماط الاجتماعية التقليدية في مصر.

24 أسبوع

الفيلم للمخرجة أنا زهرة براشد، وتعرض فيه واحد من أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها الإنسان في الحياة، وهو الإجهاض المتأخر، فهو يحكي عن سيدة حملت بطفل معاق وتدور الأحداث حول الجوانب الأخلاقية لإجهاض هذا الطفل.

منزل بلا سقف

رحلة للبحث عن الوطن والهوية من خلال قصة درامية للمخرجة الكردية الشابة سولين يوسف، «ليا، يان وآلان»، ثلاثة أشقاء ولدوا في كردستان العراق وتربوا في ألمانيا، وبعد وفاة أمهم التي كانت آخر ما تمنت أن يدفن جثمانها في قبر مجاور لقبر زوجها الذي قتل في الحرب، رغم معارضة العائلة الشديدة، يقرر الأشقاء خوض رحلة مغامرة في أرجاء كردستان العراق، تطاردهم فيها أشباح أنفسهم ويكتشفون سرًّا عائليًّا خطيرًا.

أنا وكامينسكى

الفيلم مأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعًا للكاتب الألماني دانييل كيلمان، «أنا وكامينسكي» يعتبر لقاءً آخر بين الممثل دانييل برول والمخرج فولفجانج بيكر بعد فيلمهما «وداعًا لينين»، سيتم عرضه في افتتاح أسبوع الأفلام بالإسكندرية، تدور قصته حول زيباستيان تسولنر، الذي أنهى دراسة الفنون وأخذ يتنقل بين وظائف مؤقتة فتعرض عليه فرصة عظيمة، يطلب منه كتابة قصة حياة الرسام مانويل كامينسكي، الذي دعمه في يوم من الأيام بيكاسو وماتيس بفضل معرض للفن الشعبي فتمتع لفترة بشهرة عالمية، وكان أحد شروط الوظيفة أن ينتهي من كتابة السيرة الحياتية قبل أن يتوفى هذا الفنان.

النسور الصغيرة

فيلم تسجيلي طويل للمخرج محمد رشاد، يتم عرضه لأول مرة من خلال أسبوع أفلام جوته، ويرصد الفيلم حياة محمد ابن العامل البسيط بمدينة الإسكندرية، يحلم بأن ينتقل إلى مدينة القاهرة، ليصبح صانع أفلام، هناك يتعرف على سلمى وبسام، اللذين يجد فيهما ما يفقده الثقة بالنفس، بعد معرفته بأن والديهما ينتسبان ليساريي سبعينيات القرن الماضي، ووقفوا ضد نظام ظالم، الفيلم يقارن بين أنماط حياته بالآخرين من جيله، وتقوده هذه المقارنة إلى أسئلة جديدة تصل الماضي بالحاضر الذي يعيشه هو وأبناء جيله الآن.

فيما يتم عرض فيلم واحد زائد واحد يصنع كعكة فرعون بالشوكولاتة، للمخرج مروان عمارة، بالاشتراك مع المخرج إسلام كمال، الذي عُرض لأول مرة في المنتدى الموُسع لمهرجان برلين السينمائي الدولي عام ٢٠١٧، والفيلم الوثائقي «كنا ثوارًا» للمخرجة كاثرينا فون شرودر والمخرج فلوريان شفيبه، والذي يحكي قصة طفل كان مجندًا سابقًا يعود إلى السودان الجنوبية لإعادة بنائها.

فيلم «بركة يقابل بركة» للمخرج محمود الصباغ، كوميديا سعودية تهدم جميع الصور النمطية المعتادة عن المجتمع السعودي كما نعرفه، أما فيلم «أربع ملوك» لتريزا فون إلتس، عن قصة أربعة مراهقين تقودهم الظروف لقضاء ليلة عيد الميلاد سويًّا بمصحة نفسية، تعد التجربة بالنسبة لهم فريدة من نوعها ومليئة بالتحدي والحزن، وبالمفارقات والمفاجآت أيضًا.

تقام عروض الأفلام في القاهرة بالمبنى الجديد بالدقي، وستعرض مجموعة من الأفلام المختارة بالإسكندرية ومحافظات أخرى في مصر «المنيا وأسوان ودمنهور والإسماعيلية»، تقام عروض الأفلام بالإسكندرية ما بين معهد جوته ومكتبة الإسكندرية ومركز الجزويت الثقافي وسينما زاوية بالإسكندرية.