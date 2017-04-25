أعباء جديدة مع اقتراب الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

بخطى متسارعة سعت وزيرة الاستثمار سحر نصر إلى التعجيل في طلب الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي وقيمتها مليار دولار، وهو ما وصفه بعض الخبراء بأنه يضيف مزيدا من الأعباء على المواطنين وعلى الأجيال القادمة.

وقالت نصر في لقاء بثتة قناة فوكس نيوز، أمس، عن الشريحة الثالثة إنها مرتبطة بتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه من أطراف متعددة في المجتمع المصري مثل رجال الأعمال والمجتمع المدني، مؤكدة أن الحصول على الشريحة قد يأخذ قرابة 4 أشهر من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

كانت مصر قد حصلت على شريحتين من قرض البنك بإجمالي ملياري دولار من قرض يبلغ 3 مليارات دولار، واتخذت الحكومة إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة، مثل خفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر الثاني 2016 وتسببت كثرة القروض أن سجل التضخم ارتفاعا قياسيا.

وحصلت مصر في 20 مارس، على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وقالت نصر حينها إن الشريحة الثانية ستسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، كما أنها ستدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر، وهو مالم يشعر به المواطن البسيط حتى الآن.

الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، قال لـ”البديل” إن القروض بشكل عام تسهم في زيادة الأعباء على الدولة والمواطنين حاليا ومستقبلا، موضحا أن الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي يعد مسارعة في زيادة الضغوط على المواطن البسيط في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وارتفاع الأسعار بطريقة غريبة.

فيما توقع الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن ترتفع معدلات التضخم خلال العام الحالي أكثر مما هي عليه، بجانب استمرار ارتفاع الأسعار، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاحات اقتصادية تتضمن خفض دعم الطاقة، ورفعه عن بعض السلع.