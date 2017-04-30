أزمة النادي الاجتماعي تتصاعد.. ودعوات لسحب الثقة من «مهندسي البحيرة»

تصاعدت أزمة نقابة مهندسي البحيرة بشكل غير متوقع عقب قيام مجلس النقابة بإغلاقه أبواب المبنى أمام عشرات الأعضاء الذين طالبوا بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث أزمة المبنى الاجتماعي المقرر إنشاؤه، ما دفعهم إلى عقد الاجتماع على سلالم النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية رفعوا فيها الكارت الأحمر لمجلس النقابة برئاسة المهندس أحمد الشافعي، وتحرير محضر لإثبات الحالة برقم 25 أحوال قسم دمنهور، ما يمثل تطورا للأزمة التي بدأت بالاحتجاج على اختيار موقع إنشاء مبنى اجتماعي للمهندسين بجوار كوبري بمدخل المدينة، وتوجيه انتقادات واسعة وحادة لأعضاء مجلس النقابة.

المهندس طارق الحناوي، أحد الذين شاركوا في عمومية “سلالم النقابة” أكد أن إغلاق أبواب النقابة أمام أصحابها عمل جانبه الحكمة والتوفيق، وأفقد المجلس الكثير من رصيده لدى المهندسين، وقال: كنا نأمل في الاستماع إلى أصوات الشباب المعترضين على موقع النادي ومناقشة أسباب اعتراضهم المنطقية، فهؤلاء الشباب هم أصحاب المصلحة في المشروع، مضيفا أن تبرير مجلس النقابة بموافقة الجمعية العمومية السابقة مردود عليه، فالجميع يعلم كيف تعقد الجمعيات العمومية وكيف يحشد لها الأنصار، ثم ما الضرر فى إعادة طرح الأمر للمناقشة من جديد طالما هناك عدد لا بأس به من المعارضين أغلبهم من الشباب، وما الحكمة في الإصرار على أمر جانبه الصواب من كافة النواحي؟

وأضاف الحناوي، أن مجلس نقابة المهندسين الفرعية وقف ضد المهندسين الذين اتبعوا كل الإجراءات القانونية طبقا للائحة النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية تناقش أمرا يهمهم، وقال: لأول مرة في التاريخ تغلق النقابة أبوابها أمام المهندسين، وهذا تصرف غير لائق وغير مسؤول وغير مقبول، فالنقابة بيت المهندسين ولا يجب إغلاقها في وجوههم، والموضوع المطروح ليس هينا وجديرا بفتح باب المناقشة فيه وسماع الرأي الآخر والاحتكام للأغلبية.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم الرفاعي، أحد الذين دعوا للعمومية الطارئة، أن المجلس تصرف في أموال المهندسين برعونة وتسرع في التعاقد مع هيئة الطرق والكباري ودفع أمولا في موقع لو كان مجديا أو فيه منفعة لقامت هيئة الطرق والكباري بالاستفادة منه بنفسها دون الحاجة لوسيط.

وأشار الرفاعي، إلى أن النقيب قام من أجل التغطية على خطأ اختياره، بالتسرع بالتعاقد مع شركه للدعاية والإعلان ليس لها أي سابقة أعمال، وبدون مزايدة علنية وقامت الشركة بإحضار عرضين غير معلومين من أفراد يتبعونهم لترسو على المتفق عليه، مما أضاع فرصة الاستفادة بشكل أفضل، في حين قام المجلس بإسناد العمل لشركة أخرى، فهل اكتفت النقابة بدور الوسيط أو السمسار؟

وفيما سيطرت أحداث النقابة وإغلاق أبوابها أمام الأعضاء على اهتمام آلاف المهندسين، أصدر المهندس أحمد الشافعي، نقيب المهندسين، بيانا تسبب في زيادة تعقيد الموقف، حيث أكد البيان أن “من شاركوا في العمومية الطارئة هم من مهندسي الإسكندرية أو من الذين فشلوا في الانتخابات السابقة أو من المشتاقين للترشح للانتخابات المقبلة أو من الذين لديهم مواقف شخصية ضد أعضاء المجلس الحالي أو الذين تمت إثارتهم بإغلاق أبواب النقابة”.

البيان أثار غضب المهندسين وأسهم في إشعال نيران الأزمة وتحولت من مجرد خلاف على أسلوب إدارة النقابة إلى رفض للمجلس للحد الذي دفع المهندس شادي سعيد، إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس.

من جانبه قال المهندس حاتم عمران، أمين عام مجلس النقابة، إن ما حدث من تجمع بعض الزملاء وصل عددهم إلى 80 مهندسا توافدوا منذ الساعة الواحدة ظهرا، بناء على دعوة على الفيسبوك، ووجدوا أبواب النقابة مغلقة في يوم الجمعة يوم الإجازة الرسمية للنقابة الذي تفتح فيه النقابة أبوابها من بعد صلاة العصر كل أسبوع لتجهيز قاعات الأفراح التي تقام عادة أيام الجمعة، فضلا عن القيام بالأعمال الخدمية النقابية.

وأوضح عمران، أن المهندسين انتظروا على الباب وقاموا بدعوة المهندسين للمشاركة والاعتراض على إغلاق النقابة أبوابها أمامهم، مع العلم أن الزملاء قدموا طلبهم يوم 12 أبريل وحددوا الموعد في طلبهم قبلها بحوالي 15 يوما دون إعطاء فرصة لمجلس النقابة لاتخاذ الاجراءات القانونية لصحة الانعقاد، ومن هذه الإجراءات توقيع المهندسين المذكورة أسماؤهم على الطلب نفسه لأن الاسماء مكتوبة بدون وقيعات وأغلبها مكتوب بخط واحد، وكذلك هناك أسماء مكتوبة في الطلب بدون ذكر أرقام العضوية بالنقابة، إلى جانب وجود أسماء ثلاثية لم نستدل على أي بيانات لها سواء رقم عضوية أو عنوان حتى يكون الانعقاد صحيحا دون شائبة أو عوار قانوني.

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن هيئة المكتب قامت بإحالة الطلب للمجلس للنظر فيه واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول وبالبريد السريع لحضور الزملاء للتوقيع أمام أسمائهم على الطلب، وقال: لم نستطع إرسال خطابات إلى البعض منهم بسبب عدم الاستدلال على بيانات لهم من خلال النظام الإلكتروني لتسجيل الأعضاء بالنقابة، وفي حالة حضور 50 مهندسا منهم والتوقيع على الطلب سيتم العرض على المجلس لاتخاذ الإجراء القانوني.