تعرف على مجلس إدارة الأهلي الجديد

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي بعد انتهاء مدة تعيين المجلس الحالي.

وكان وزير الشباب قد عيَّن المجلس الحالي، في نهاية يناير من العام الماضي، بعد أن صدر قرار من جانب القضاء بحل نفس المجلس في وقت سابق؛ لوجود مخالفات في العملية الانتخابية.

يذكر أن قرار التعيين شمل كلًّا من محمود طاهر رئيسًا، وأحمد حسن حلمي نائبًا، ومصطفى كامل زاهر أمينًا للصندوق، وعضوية كل من محمد أحمد عبد الوهاب، وطاهر محمد ممدوح الشيخ، وهشام فاروق محمد عبد الحميد العامري، وإبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي، وعماد محمد وحيد، ومهند مجدي محمد عبد العزيز، ومروان هشام محمد فؤاد، ومحمد جمال محمد أحمد هليل.

لكن الخماسي أحمد سعيد نائب رئيس النادي وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي وهشام العامري ومحمد جمال هليل قدموا استقالاتهم إلى وزير الرياضة، ورفضوا الاستمرار في المجلس بالتعيين بعد تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد حكم بطلان انتخابات القلعة الحمراء.

فيما علمت «البديل» من مصدر مقرب أن وزير الرياضة ينوي تعيين نفس المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر لمدة عام آخر حتى يتم الانتهاء من قانون الرياضة الجديد وإجراء انتخابات جديدة.

وأكد نفس المصدر أن محمود طاهر أبلغ وزير الرياضة رفضه عودة الخمسة المستقيلين إلى المجلس المعين، بعدما رفضوا العمل معه، مرحبًا بقرار استمرار نفس المجلس الحالي دون إجراء تغييرات جديدة عليه.