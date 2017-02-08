بعد تراجع مصر في مكافحة الفساد.. مطالبات بإعادة هيكلة الجهاز الإداري

تراجع جديد للدولة المصرية عالميًّا في مكافحة الفساد وفقًا للتصنيف الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، حيث جاءت مصر فى المركز 108 من بين 176 دولة على مستوى العالم، وحصلت على 34 نقطة من 100، مقارنة بالمركز 88 عام 2015، والذي حصلت فيه على 36 نقطة من 100، مما يوضح التراجع الذي حدث هذا العام في مؤشر مدركات الفساد، الذي يقوم بقياس إدراك مستويات الفساد في القطاع الحكومي والإداري في الدول المستهدفة، عن طريق عدد من المصادر التي تقوم بقياس نسب الفساد ومدى قدرة الدولة على الحد من أشكاله، وكذلك إصدار التشريعات التي من شأنها الحد من مستوياته، من خلال دعم عملية وآليات مكافحته.

هذه ليست الجهة الوحيدة التي دقت ناقوس الخطر حول حجم الفساد في مصر، فمنذ عدة أيام صدر تقرير من منظمة “دفتر أحوال الفساد”، رصد نحو 1000 حالة فساد أغلبها في المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين المتمركزة في القاهرة، حيث حصلت وزارتا التموين والصحة على نصيب الأسد من هذه الحالات.

الخطر الأكبر

يقول محمود عباس الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الفساد في مصر يعتبر الخطر الأكبر الذي يواجه الدولة؛ وعلى الحكومة أن تكون لديها رؤية جديدة لمواجهة هذا الملف، خاصة بعد الكشف عن عشرات القضايا من جانب الرقابة الإدارية، لذلك يعمل مجلس النواب حاليًّا على وضع عدد من القوانين، ستساعد في مكافحة الفساد، من بينها قانون حماية المستهلك وقانون الاستثمار.

وشدد الصعيدي، في تصريحات خاصة، على أن الجهاز الإداري للدولة لا بد أن يعاد النظر فيه مرة أخرى، سواء من حيث الهيكلة واختصار الإجراءات الروتينية التي تعد بيئة خصبة للرشاوى والفساد، أو تفعيل دور الأجهزة الرقابية؛ لضبط المتورطين والذين يستغلون مناصبهم في التربح.

غياب الإرادة السياسية

أكدت الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذا الملف ساعد على انتشار حجم الفساد بمصر، خاصة في ظل ترهل الجهاز الإداري منذ عقود، والذي بدأ في عهد مبارك، واستمر حتى وقتنا هذا؛ لذلك لا بد من إعادة هيكلة الجهاز الإداري ووضع آليات حديثة لتعامل المواطن مع الحكومة.

ولفتت فهمي إلى أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، فكلا الخطرين يدمر الدولة، بل إن الفساد يعد الأخطر؛ نظرًا لأنه غير معروف، ويعمل في العلن؛ لذا فلا بد من تفعيل التشريعات الموجودة بالدولة، ونحن ليس بحاجة إلى قوانين جديد، فعندنا ما يكفي، ولكننا بحاجة لتفعيل تلك القوانين وتوافر الإرادة السياسية؛ للقضاء على هذا الخطر.

دور المجتمع المدني

الدكتور وحيد عبد المجيد أكد أن أجهزة الدولة وحدها لن تستطيع القضاء على الفساد أو محاربته، وسيظل ينهش في موارد وثروات الدولة طالما ظلت النظرة الحالية في التعامل مع الملف؛ لذلك لا بد من دعم دور المجتمع المدني والقوى السياسية للدولة في محاربتها للفساد، مشيرًا إلى أن التصريحات الإعلامية للمسؤولين حول محاربة الفساد لن تحدث جديدًا، ولا بد من ترجمتها لتحركات وشغل على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الدولة تنظر لكل منظمات المجتمع المدني على أنها عميلة وممولة، حتى في القانون الأخير الخاص بالجمعيات الأهلية، والذي حد من دور المنظمات، ولو كانت الدولة جادة في مواجهة هذا الملف، لا بد من الاستعانة بالمنظمات والقوى السياسية وسرعة الانتهاء من انتخابات المحليات، التي كان لغيابها تأثير كبير على المشهد.