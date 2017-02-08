الدقهلية تحتفل بعيدها القومي.. ذكرى أسر لويس التاسع

تحتفل محافظة الدقهلية اليوم، بعيدها القومي، وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع، ويعد تاريخ 8 فبراير من كل عام، شاهدا على انتصار أهالي الدقهلية على الحملة الصليبية، وأسر الملك لويس التاسع 1250م.

وتعود القصة التاريخية الخالدة لنضال أهالي الدقهلية، إلى انتهاء الحملة الصليبية على مصر عام 1221م، واضطرار الفرنج إلى طلب الصلح دون قيد ولا شرط، والرحيل عن دمياط والعودة إلى بلادهم في أواخر سبتمبر عام 1221م.

وعاود الصليبيون هجومهم على مصر عام 1250م، بقيادة لويس التاسع، ملك فرنسا، من خلال الحملة الصليبية السابعة؛ حيث اقتحم الصليبون مدينة دمياط، واقتربوا من أسوار المنصورة، وسجل يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 1250م، مجدا لأهالي المنصورة.

في اليوم المعروف بـ”معركة المنصورة”، امتنع الأهالي عن التجول فى المدينة، وأغلقوا الأبواب والنوافذ، وبدت المدينة فى صمت تام، ليطمئن الصليبيون، ودخل المونت (دارتوا) على رأس قواته فى خيلاء وثقة، وفجأة خرج أهالي المنصورة من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال يهاجمون في ضراوة قوات العدو، مستخدمين الحجارة والطوب والأواني النحاسية.

وانتزع الأهالي الأبواب والشبابيك من بيوتهم، وألقوا بها في عرض الأزقة لعمل متاريس تحول دون هروب الأعداء، وانطلقت صيحات النصر والتكبير، وفر الملك لويس مع قواته شمالا حتى تم أسره بقرية ميت الخولي عبدالله واقتاده الأهالي، ليتم أسره بدار القاضي فخر الدين ابن لقمان بالمنصورة، ولم يخرج منها الملك الأسير إلا ذليلا مقهورا بعد دفع فدية كبيرة من المال.

وفي سياق آخر، أبدى عدد من الأهالي استياءهم من اهتمام مسؤولي المحافظة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمنصورة وتجميلها للاحتفالات، وترك المناطق الشعبية ممتلئة بأكوام القمامة والبرك ومستنقعات الصرف الصحي.

من جانبه، قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية لـ”البديل”، إن المحافظة حصلت العام الماضي، 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات مهمة، تم افتتاح بعضها، مثل كوبري سندوب، وقارب بعضها الآخر على الانتهاء، منها رصف طريق ترعة كفر الوكالة من المربع حتى أبو سعادة بطول 1200 متر، الذي يربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، والعمل على إحلال وتجديد محطة مياه النقالي ونقلها إلى محطة منية محلة دمنة بشربين.

وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة الدقهلية 3459 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها وفقا لتعداد عام 2011 ستة مليون نسمة، ما يجعلها من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، وتضم 18مركزا و3 مدن، ويتبعها 110 وحدة محلية، وتضم 336 قرية و2072 عزبة.