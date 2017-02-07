طرد أهالي «العبد» بـ15 مايو.. ورئيسة المدينة: استولوا على الوحدات في الانفلات الأمني

مشاهد الفزع والخوف تسيطر على أهالي مساكن العبد في المجاورة 32 بمدينة 15 مايو بحلوان، بعد طردهم دون توفير مسكن آخر يؤويهم.

«البديل» ترصد أزمة الأهالي، ورد جهاز المدينة..

يقول محمود شوقي: لم نسرق هذه الوحدات السكنية، واستلمناها بعد ثورة يناير، بعد دفع 5 آلاف جنيه بجهاز مدينة 15 مايو كمقدم حجز، وبلغ عدد الأسر وقتها 167، وقام الجهاز بتسليمنا الشقق بشكل مبدئي بمفاتيحها لحين كتابة عقود رسمية، وكانت الأدوار المخصصة فقط الأول والخامس، وطوال هذه السنوات الستة طالبنا كل الجهات المسؤولة بتقنين أوضاعنا، بدءًا من جهاز 15 مايو إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، كما ذهبنا إلى مجلس الوزراء.

وأوضح: الأهالي لو بلطجية لما ذهبوا إلى كل هذه الجهات لإتمام تعاقدهم بشكل قانوني، سواء بالتمليك أو بتعاقد للإيجار ودفع قيمة محددة، ولكن فوجئنا بمهاجمة الشرطة أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة وترهيب الأهالي لإخراجهم بالقوة.

وقالت أم عادل: عندي 4 أطفال، وزوجي أرزقي، لا نمتلك الأرقام الباهظة للإيجارات الجديدة، فأقل شقة إيجار تكلف 1000 جنيه شهريًّا، و لا نعلم أين نذهب بأطفالنا بعد طرد الشرطة لنا. معربة عن أن أطفالها استخرجت لهم شهادات ميلاد على مساكن العبد، ومدارسهم بمايو، متسائلة: لماذا ترغب الحكومة الآن في طردنا، رغم أن الأهالي دفعوا مقدمًا لهذه الشقق بعلم جهاز 15 مايو؟

وأضافت: منذ عام 2011 ونحن نذهب باستمرار للجهاز؛ لمطالبته بتقنين أوضاعنا، إلا أن الجهاز كان يرد بأن وضعنا قانوني، ولم يطردنا أحد، وكان يماطل شهرًا وراء شهر، على وعد بتقنين أوضاع هذه الوحدات السكنية.

وتبكي أم أحلام قائلة: هل نحن مواطنون من بلد ثانية؟ نحن مصريون، ونعامل بمنتهى الإهانة والذل. عندما دافعت عن شقتي التي تحميني أنا وبناتي، ضربني أحد أمناء الشرطة على رأسي؛ لإخراجي بالقوة من الشقة، حتى فقدت الوعي، وعندما حاول الجيران إنقاذي، اتهمتنا الشرطة بأننا نمارس البلطجة، وأن هذه الشقق ليست من حقنا.

وأضافت: أناشد السيد الرئيس السيسي حماية الفقراء والمعدمين وتنفيذ وعوده بأن المصريين هم “نور عيونه”، وينقذنا من تهديد الداخلية المستمر بطردنا من الشقة، فنحن مواطنون ولنا حقوق على الدولة، ونريدها أن توفر مسكنًا آمنًا لأولادنا.

وتقاطعها وفاء علي: كيف لبلطجية أن يرفعوا قضية أمام مجلس الدولة؟ نحن كأهالي متضررين لمساكن العبد رفعنا دعوى قضائية تطعن على طرد الحكومة لنا منذ نوفمبر 2014، ولدينا أوراق تثبت ذلك، وما زالت القضية في المحكمة حتى الآن. متسائلة: لماذا لا يحترم جهاز 15 مايو القضاء، وينتظر حتى يقول كلمته؟ فإذا أعلنت المحكمة أن الأهالي لا يستحقون الوحدات السكنية، سوف نخرج بهدوء، ولكن ليس بالعنف والاعتداء اللفظي وضرب الأهالي كما يحدث الآن من جانب الشرطة.

وتقول أم محمد: نحن نعيش مهددين بعد طرد عدد من الأسر من المساكن، فالشرطة تهاجم الأهالي على مرات متفرقة في الأسبوع، وفى إحدى المرات هاجمت الشرطة شقتي، وألقت القبض على ابني وعمره 15 سنة، إلى أن أفرجت النيابة عنه، وأنقذته من تهمة ملفقة.

وأضافت: لا نريد الصدام مع الشرطة أو الدولة. كل ما نطالب به حقوقنا في السكن كما أقرها الدستور المصري، وألزم الدولة بتوفير سكن ملائم للمواطنين، مضيفة أن ما يحدث الآن هو تهديد ومساومة للأهالي، إما بترك الشقق أو القبض على أحد أبنائنا.

ومن بين دموعها المنهمرة تقول الحاجة أم حازم: عمري 60 عامًا، وأقوم بتربية أحفادي؛ لغياب أبيهم، بمرتب 400 جنيه من عملي بإحدى دور المسنين، رغم حالتي الصحية السيئة، إلا إنني مستمرة في عملي من أجل رعاية أسرتي، ولا أعرف مصير أسرتي بعد طردنا من الشقة.

وأضافت: أحلامنا صغيرة، ولا أريد سوى أربعة جدران تحمي عائلتي، فلم أعد في سن صغيرة حتى أتحمل قسوة الطرد. مؤكدة استغاثتها برئيس الجمهورية؛ لحمايتهم من الشرطة وإعادة حقوقهم في الشقق السكنية التي دفعوا مقدمًا لها منذ ثورة يناير.

جدير بالذكر أن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أعلن تنديده بالإخلاء القسري لأهالي مساكن العبد ووإزاحة الخيم المحتمين بها باستخدام اللودر، والاعتداء على النساء بالضرب والسب والقذف؛ لإخراجهن من المساكن.

في نفس السياق جاء دستور 2014 ينص في مادته (78) على أن: “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي, بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية “.

تعود قضية هؤلاء الأهالي إلى 4 سنوات، بعد أن عرض موظف يعمل بجهاز مدينة 15 مايو عليهم شراء شقق أقامتها الدولة لمحدودي الدخل بالمدينة مقابل 5 آلاف جنيه للوحدة الواحدة، وقسط شهري 300 جنيه. وحسب روايتهم فإنهم قابلوا هذا الموظف داخل مبنى جهاز 15 مايو، ودفعوا المبلغ، واستلموا إيصالات بها، وعلى الفور أخذهم بعد ذلك بشهور قليلة، وقام بتسليمهم الشقق، إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أكثر من 4 سنوات بمجلس المدينة يطلب منهم إخلاءها؛ لأنها ليست من حقهم.

من جانبها قالت المهندسة تمام جرجس، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، فى تصريحات خاصة لـ “البديل ، إن أهالي مساكن العبد ليست لهم أحقية في هذه الوحدات السكنية، ونفت دفعهم أي مبلغ لأي موظف بالجهاز، وأكدت أن القضية التي رفعوها أمام مجلس الدولة لن تحكم لصالحهم؛ لأنهم مجموعة بلطجية (على حد تعبيرها) قاموا بالاستيلاء على هذه الشقق في فترة الانفلات الأمني، مشددة على أن الجهاز لن يترك أيًّا من الأسر تعيش في هذه الوحدات السكنية.

وبسؤالها عن ترك الأهالي طوال تلك السنوات وطردهم الآن، أوضحت أن الجميع يعلم أنه بعد ثورة يناير سادت حالة من الانفلات الأمني، وسطا البعض على كثير من الوحدات السكنية المغلقة، ولكن الآن الدولة تبسط سيادتها، وتعيد هيبتها، ولن تتنازل عن أرض أو عقار تملكه الدولة.

وأشارت جرجس إلى أن هذه الوحدات المغلقة سوف تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو للبيع خلال الأيام القادمة، بعد إخلائها، مختتمة: ليست مشكلة الجهاز إيواءهم بدون وجه حق، وعليهم أن يثبتوا العكس بأن يتقدموا كأي مواطن بطريقة قانونية للقرعة الجديدة المطروحة على الشقق.