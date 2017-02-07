خالد داوود لـ«البديل»: أحظى بدعم القيادات التاريخية.. وقرارات «الحكماء» غير مسؤولة

موجة جديدة من الخلافات الداخلية تضرب حزب الدستور بعد الإعلان المفاجئ عن فوز الكاتب الصحفي خالد داوود برئاسته، حيث أعلن مجلس الحكماء بالحزب رفضه لنتيجة الانتخابات وإلغاءها، وتحويل داوود للتحقيق.

“البديل” حاور داوود حول الاتهامات الموجهة له باختطاف الحزب، وإعلان نفسه رئيسًا، بعد انتخابات قيل إنها تمت في غرفة مغلقة دون أن يعلم بها أحد، وحول مجلس الحكماء وحدود صلاحياته، كما استطلع معالم خطته لمواجهة الموقف الحالي وخطة الحزب في الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار..

لماذا قوبل إعلان رئاستك للحزب باتهامات باختطافه؟

توليت رئاسة الحزب بعد انتخابات تمت وفقًا للائحة الحزب وقوانينه، ولا توجد أي مادة في اللائحة تمنح مجلس الحكماء حق الإشراف على انتخابات رئيس الحزب والأمين العام، والمادتان 98 و99 تنصان فقط على إشرافه على الانتخابات القاعدية، إلى جانب مسؤولية مجلس الحكماء عن الفصل في الخلافات الداخلية بين الأعضاء فقط.

لكن ما يحدث من مجلس الحكماء الآن ليس جديدًا عليه، بل بدأ منذ أن حاولت الدكتورة هالة شكر الله إجراء انتخابات 2015، وتعمد المجلس وقتها تعطيلها؛ بزعم أنه صاحب السلطة وحق الإشراف على الانتخابات، وهو ما رفضته الدكتورة هالة شكر الله بشكل قاطع، إلى أن قدمت استقالتها في أغسطس 2015، رغم المحاولات الكثيرة منها لحل الأزمة قبل استقالتها، وأرسلت وقتها خطابًا رسميًّا للجنة شؤون الأحزاب تخبرها فيه أن مجلس الحكماء ليس له أي سلطة للإشراف على انتخابات الحزب، وطالبت بجهة محايدة للإشراف على الانتخابات، وحددت من بين المقترحات المجلس القومي للمرأة.

كم عدد أعضاء مجلس الحكماء؟ وما سر كل هذه الصلاحيات والتأثير؟

المجلس يتكون من فردين إلى ثلاثة أفراد: أيمن عوض، ويعيش في دمياط، وحسام العشري، ولا أحد يعرف عنهما شيئًا ولا عن دور المجلس في الحزب غير محاولاتهما المستمرة لتعطيل الانتخابات، وللأسف يسمون أنفسهم مجلس حكماء ولكنهم يقومون بتصرفات ليس لها علاقة بالحكمة، بل تضر بمصلحة وسمعة الحزب.

وماذا عن الاتهام بأن الانتخابات أجريت في غرف مغلقة؟

هذا كلام عارٍ من الصحة، كيف نجري انتخابات في السر؟! ما حدث وفقًا للتسلسل الزمني أنه بعد استقالة الدكتورة هالة شكر الله، في أغسطس 2015، أعلنت الهيئة العليا، وهى أعلى سلطة في اتخاذ القرارات بالحزب، قبول استقالتها، ثم قامت نفس الهيئة بتعيين الزميل تامر جمعة، قائمًا بأعمال رئيس الحزب لإجراء الانتخابات خلال شهر، والذي بدوره شكل لجنة للإشراف على الانتخابات، وبدلًا من أن تعمل خلال شهر استمر عملها 8 أشهر، ثم انتهى الأمر أيضًا دون نتيجة ؛نظرًا لتعطيل مجلس الحكماء للانتخابات، ثم استقال الزميل تامر جمعة في أغسطس 2016، ليدخل الحزب على مدار الستة أشهر الماضية في حالة شبه موات، إذ لا يوجد رئيس أو أمين عام أو هيكل إداري كامل، ولا توجد أي جهة تعمل داخل الحزب غير الهيئة العليا، ووفقًا للنصاب القانوني المحدد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة للانتخابات برئاسة مصطفى عبد العزيز، وتقدمنا للجنة بقائمة “معًا نستطيع”؛ للترشح بشكل طبيعي، ثم أعلنت لجنة الانتخابات والهيئة العليا فوزي بالتزكية برئاسة الحزب، بعد سقوط القائمة المنافسة؛ لعدم اكتمال أوراقها.

وما مصلحة مجلس الحكماء في هذا التعطيل؟

هم يرغبون في توسيع سلطاتهم، فمجلس الحكماء ينحاز لتيار معين داخل الحزب، ويريد تدعميه بالفوز في الانتخابات، وبالتالي رفض نتيجة الانتخابات الحالية.

وما موقفكم تجاه عدم الاعتراف بك رئيسًا للحزب؟

بالنسبة لنا كل قرارات مجلس الحكماء غير شرعية، ولا يعتد بها من وجهة نظر الفريق القانوني، فمجلس الحكماء هو من يهدم الحزب ويعطله، ونحن ماضون في طريقنا لإعادة البناء، وأكبر دليل على صحة موقفنا هو أننا نحظى بدعم وتأييد كل القيادات التاريخية للحزب من الدكتور محمد البرادعي، وكيل المؤسسين، والسفير سيد قاسم المصري، ثاني رئيس للحزب والرئيس الشرفي الآن، بالإضافة إلى دعم الدكتور أحمد حرارة، بصفته وكيل مؤسسين، والسفير عمر متولي، والسفير شكري فؤاد، والدكتورة هالة شكر الله، وجميلة إسماعيل، والدكتور أحمد البرعي، وجورج إسحاق، وسعاد شلبي. ومن المؤكد أن هذه القيادات لها وزن وقيمة تاريخية أكثر من أي هيئة أخرى، ومؤكد أن كل هذه القيادات تعرف جيدًا ما الذي يحدث داخل الحزب، هذا فضلًا عن حالة التجاوب الضخمة من قبل الأعضاء، فهناك تأييد من 80% من أعضاء الحزب، الذين يرفضون الخروج من المشهد السياسي، ويرغبون أن ينتهي الفراغ الذي استمر على مدار الستة أشهر الماضية.

وماذا عن إعلان مجلس الحكماء فصلك من الحزب؟

قرارات عبثية، وكنت أتمنى أن يتعامل المجلس مع مشاكل الحزب بطريقة أكثر حكمة، ولكن ما يفعلونه الآن هو تعطيل لمسيرة الحزب بما يتخذونه من قرارات غير مسؤولة تهين تاريخ هذا الحزب، بل تشوه سمعته، إذ كيف يمكنهم اتخاذ قرار فصلي بهذه السهولة؟ أنا من مؤسسي الحزب، وتقلدت منصب أمين الإعلام ثم المتحدث الرسمي ثم مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام والعلاقات العامة ثم ممثل حزب الدستور بتحالف التيار الديمقراطي، وكل قرارات الحكماء ليس لها أي سند شرعي، فهم لا يمتلكون أي صلاحيات أو سلطات للقيام بذلك، وكنت أتمنى أن يتحلوا بالحكمة ويتجنبوا الخلافات، ولكنهم بدلًا من أن يلعبوا دورًا لتهدئة الأوضاع اتجهوا لتصعيد الأمور.

ما هي خطتك القادمة؟

لدينا عمل كثير، ونحتاج لاستغلال كل دقيقة لإنجاز المهام الكبيرة لإعادة بناء الحزب وإخراجه من حالة الشلل التي أصابته، وأولى هذه الخطوات البحث عن مقر جديد؛ لأنه عمليًّا لا يوجد حزب دستور، ورصيد الحزب في البنوك صفر، وحتى إيجار المقر الحالي يتم جمع أمواله ودفعها من خلال الأعضاء، بالإضافة للتحضير لجولة في كل المحافظات لإعادة تشكيل الأمانات بالكامل، وتفعيل دورها بعد غياب، إلى جانب إعداد لائحة جديدة للحزب تحدد سلطات كل هيئة داخل الحزب بشكل واضح، وكلها إجراءات مهمة تقع ضمن أهداف إعادة تفعيل الحزب.