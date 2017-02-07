الليلة.. برشلونة يسعى إلى نهائي كأس الملك عبر بوابة أتليتكو مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب مدينة برشلونة وبالتحديد نحو ملعب «كامب نو» لمتابعة قمة برشلونة وأتليتكو مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

انتهت موقعة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية «مدريد» بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية البارسا لويس سواريز وليونيل ميسي، بينما سجل هدف الروخ بلانكوس الوحيد اللاعب أنطوان جريزمان.

وسيدير الحكم جيل مانزانو، موقعة اليوم على ملعب الكامب نو، وهو يعتبر ثالث أكثر حكم إظهارًا للبطاقات الصفراء في إسبانيا هذا الموسم، بـ65 بطاقة.

يسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه لويس إنريكي، لتكرار الانتصار الذي حققه على منافسه في موقعة الذهاب لتأكيد تفوقه وحجز مقعد في المباراة النهائية.

ويعول إنريكي، في مواجهته الثانية مع القطب الأصغر في العاصمة الإسبانية على خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الثنائي الأوروجوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويكفي فريق المدرب لويس إنريكي، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لخطف بطاقة التأهل، كما أن الخسارة بهدف نظيف تمنح البارسا أيضًا بطاقة التأهل.

على الجانب الآخر يسعى أتليتكو مدريد، بقيادة مدربه المخضرم دييجو سيميوني، إلى تحقيق المفاجأة والتأهل على حساب برشلونة المدعوم بعاملي الملعب والجمهور.

الانتصار بهدف وحيد لا يكفي المدرب الأرجنتيني في مواجهته اليوم، أمام لويس إنريكي، لذلك سيضطر للمغامرة والضغط المبكر من أجل تسجيل هدف يعيده إلى المنافسة من جديد.

ويعول سيميوني، في مواجهته الثانية أمام إنريكي، على خدمات مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، بالإضافة إلى مهاجمه الفرنسي فرناندو توريس.