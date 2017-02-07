الكاميرون بطلة إفريقيا.. ولا حقيقة لما يثار حول إعادة اللقاء

أثير خلال الساعات القليلة الماضية في الإعلام المصري أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» سيعيد مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الإفريقية «كان 2017» التي انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، توج على أثرها أسود الكاميرون باللقب الخامس في تاريخه.

وقال بعض الإعلاميين إن إحدى القنوات البرتغالية أكدت أن جناح المنتخب الكاميرونى بنجامين موكاندجو لا يحق له المشاركة أمام الفراعنة في المباراة النهائية؛ نظرًا لحصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة منتخب بلاده أمام السنغال بالدور ربع النهائى، وبطاقة أخرى أمام المنتخب الغانى بالدور قبل النهائى.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إيقاف مباراة واحدة للاعب الذي يحصل على بطاقتين في مرحلة خروج المغلوب، وبناء عليه لا يحق له المشاركة في مباراة الذهب.

وبمراجعة الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وبعض المواقع المتخصصة في رصد النتائج دقيقة بدقيقة، تبين أن اللاعب المذكور حصل على بطاقتين بالفعل، ولكن البطاقتين كانتا في في المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية كانت أمام غانا في الدور نصف النهائي، والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدفين دون مقابل.

وبعد التأكد تبين أن اللاعب حصل على بطاقة وحيدة في مرحلة خروج المغلوب، وبناء عليه تعد مشاركته في مباراة مصر لا مشكلة عليها، ويعد المنتخب الكاميروني بطلًا للقارة السمراء، ولا حقيقة لما يثار عن إعادة اللقاء أو احتساب النتيجة للمنتخب الوطني المصري.