الدولة ترعى مراجعات الإخوان

بالرغم من أن أداء الدولة فى كافة المناحي يبدو بائسا بالشكل الذى قد يستغرب معه البعض دعوتي للدولة بأن ترعى بنفسها وعبر مؤسساتها عملية مراجعة لاتبدو الجماعة أو التنظيم مؤهلة أو قادرة على إجرائها فى تلك الأجواء، إلا أننى لا أجد حرجا فى أن أناشد الدولة عبر هذا المقال أن تدرك بعض الحقائق الهامة وتضعها فى اعتبارها وهى تواجه مشكلة الإخوان، دون أن تخترلها فى أنها تحدى أمنى لسلطتها.

بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بالطريقة التى تم بها، كانت رسالة الدولة من القوة والعنف أو قل الوحشية بحيث وصلت بشكل كامل للقواعد الأوسع من أعضاء الجماعة، أستطيع أن أزعم مطمئنا أن 75 % من أعضاء الجماعة قد قرروا بشكل قطعي مغادرة كل مساحات العمل التى نشطوا فيها فى السابق، سواء كانت مناشط دعوية بحتة أو اجتماعية فى أعمال بر وغيرها، أو أي أعمال سياسية من أي نوع تعلقت بأنشطة تظاهر أو أى شكل من أشكال المشاركة السياسية حتى

هؤلاء داخلتهم قناعة تقول أنهم أخطأوا بسلوك مسار السياسة والعمل بهذا الشكل الشمولى، أو أن الجماعة ما كان ينبغى أن تنشط سوى فى ساحة الدعوة والتربية، بحيث تستمر في ضخ عناصر صالحة في شرايين المجتمع دون أن تتحمل عبأ المنافسة السياسية وما يرتبط بها من أثمان، أو تتولى المسؤولية وما يرتبط بها من تحديات عاينتها الجماعة فى تجربة الحكم فى عام، وأعانت تلك النسبة الكاسحة من أعضاء الجماعة على التيقن من أن الجماعة لم تكن فى يوم من الأيام مؤهلة لإدارة بلد بهذا التعقيد والتنوع.

هؤلاء بعيدا عن الحالة النفسية التى حاولوا أن يتجاوزوها حاولوا أن يتكيفوا مع الواقع الجديد، ولم تعد أمنيات عودة مرسي أو الإخوان إلى الحكم تشغلهم، بل صرح بعضهم بأنه من فضل الله على الإخوان أنهم لم يمكثوا فى الحكم سوى لعام واحد.

هؤلاء هم الأحوج إلى يد الدولة الحانية التى تمتد لتوفر أجواء مراجعات جادة، تساعدهم على التخلص مما علق بنفوسهم من آثار صدام الدولة مع بعض إخوانهم من سجن أو قتل أو تعذيب.

إن تدحرج بعض أجنحة الجماعة إلى ساحة العنف لم ينسحب على كامل الصف الإخوانى، وإلا تحولت حياة المصريين الى جحيم حقيقى،بل اقتصر نشاط العنف على أعداد بالمئات وليس بالآلاف، استسلموا لمشاعر الغضب والرغبة فى الثأر فالتقمتهم خمائر العنف التى جسدها بعض شخوص الجهاد المصرى أو السلفية الجهادية، فانضموا لمجموعات مثل: أجناد مصر أو العقاب الثورى أو غيرها من المسميات، التى لم تخف حقيقة أن هذا تطور عارض على فكر وحركة الجماعة، التى فقهت القطاعات الأكبر منها خطورة العنف فى تجربة الصدام مع ناصر أو صدام الدولة مع الجماعة الإسلامية والجهاد.

لازالت حالة العنف داخل الجماعة هى الأقل قبولا، لكن عنف بعض مؤسسات النظام خصوصا مؤسسة الداخلية إضافة إلى تعطيل كل وجوه الحياة الطبيعية فى مصر ومصادرة كل ساحات الفعل السياسى والاجتماعى، ستجعل ظهر هؤلاء للحائط وهم يرغبون أن يعيشوا حياة طبيعية وأظن أن جل المصريين اليوم لا يعيشون حياة طبيعية.

اقتصاديا الغلاء يطحن الجميع دون رحمة، ولا توجد آفاق للخروج من هذا النفق قريبا بعيدا عن التفكير بالتمنى.

اجتماعيا هناك إحتقان إجتماعى حقيقى وحالة انهيار لثقة قطاعات من الجماعة فى المجتمع، الذى يتصورونه وقد سكت على ذبحهم وبارك ما جرى فى صمت أو حتى فى جلبة كما أظهر البعض.

سياسيا هناك حالة انسداد سياسى كامل وموت للسياسة بالأحرى، وإصرار على التمسك بهذا الشكل الديكورى للحياة السياسية الذى حافظت عليه الدولة لأكثر من ثلاثة عقود قبل يناير.

مصر تحتاج إلى أن ترعى كدولة قضية المراجعة وتوفر أجوائها، كما وفرت الدولة فى ظل قيادات عاقلة ومسيسة للجماعة الإسلامية أجواء مراجعة ذاتية، أجرتها الجماعة الإسلامية ونجحت في صرف قطاعات واسعة من أعضاء الجماعة عن ساحة العنف بقناعات ذاتية، أيضا الإخوان بحاجة إلى من يخرج بهم من أسوار التنظيم التى غادروها لكنها لم تغادر نفوسهم بعد، من مصلحة أى دولة راشدة أن تحتفظ بانتماء أبنائها لها وتعزيز الصلة بالعلم الوطنى والهوية الوطنية، التى لا تصنعها الأغاني والأناشيد أو نقيق ضفادع التوك شو الليلي.

أتمنى أن تتحرر الدولة المصرية من مشاعر الأفراد فى الحب والكره، وتتعامل مع ما يقرب من نصف مليون غادروا مشهد الصدام مع الدولة بعد فض اعتصام رابعة، ويحتاجون أن يشعروا بمواطنتهم كاملة ليكونوا ضمن طاقة هذا البلد.

لتتحلى الدولة المصرية لمرة واحدة بالرشد وترعى مراجعات جادة لا تقف عند الجماعة وأفكارها وسلوكها، وقد تتمدد أجوائها الإيجابية لتفتح الباب لمراجعة النظام السياسى ذاته لتصرفاته

الدولة القوية هى التى تعبأ مواطنيها نحو الأهداف العليا، وليست تلك التى توسع دائرة خصومها وأعدائها يوما بعد يوم.