«الأرز» على الطريقة الفلبينية.. تجربة مجهولة النتائج

في ثاني تجربة مجهولة النتائج، قررت وزارة الري زراعة الأرز على الطريقة الفلبينية (التكثيف)، التي تعتمد على تسوية الأرض بالليزر وتسطيرها ووضع البذور على مسافات متساوية، نبتة واحدة بكل “جورة”، وري الأرض عدة ريات منتظمة بارتفاع من 2 إلى 3 سنتيمترات بحد أقصى، وتركها حتى تجف وتظهر الشقوق، وبعدها يتم إعطاء رية إضافية، في محاولة لترشيد استهلاك المياه.

تجربة زراعة الأرز بالتكثيف جاءت بعد الإعلان عن زراعة محصول القمح مرتين في السنة، دون نتائج تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حتى دخلنا نفقا آخر للتجارب المجهولة أو التي لاتتناسب مع طبيعة التربة والبيئة المصرية؛ بتطبيق التجربة الفلبينية في زراعة محصول الأرز، التي يرى عدد من الخبراء أنها لا تصلح في مصر؛ لاختلاف الأجواء المناخية في البلدين.

قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن زراعة الأرز على الطريقة الفلبينية لا تتناسب مع مصر؛ لاختلاف الأجواء المناخية في البلدين؛ فالأمطار تعد العامل الأساسي لزراعة الأرز في الفلبين، التي تزرعه على مصاطب الجبال ومنحدراته، وعندما تتساقط الأمطار تتدرج في النزول من المصاطب العليا إلى السفلي لري المحصول.

وأضاف فياض لـ”البديل” أن الحديث عن زراعة الأرز في مصر على هذه الطريقة يعد شيئا غريبا جدا وصعبة، والنتائج مجهولة، كما حدث بإعلان وزارة الري عن زراعة القمح مرتين، بما يتناسب مع الأجواء المصرية.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، أن الفلبين وجميع دول جنوب آسيا، تعتمد في زراعة الأرز على الأمطار الصيفية، متسائلا: هل لدينا أمطار صيفية في مصر؟، مطالبا وزير الري ببحث أزمة سد النهضة لضمان حصة مصر من المياه، أو التفكر في تنمية الموارد المائية، أو العمل على منع التلوث عن النيل أو حل أزمة المصارف المسدودة في شمال الدلتا، التي أغرقت أربع محافظات خلال شتاء العام الماضي.