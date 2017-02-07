أصحاب الذهب بسوهاج يطالبون بتعديل المواعيد.. ووعود بالاستجابة لهم

تضرر أصحاب محال الذهب بمدن ومراكز محافظة سوهاج في الأماكن المعروفة باسم “منطقة الصاغة” من مواعيد الفتح والغلق المحددة لهم، وذلك بحجة الدواعي الأمنية، وطالبوا بتمديد مواعيد الغلق؛ لما فيها من تقليل فرص البيع والشراء والمعاملات التجارية مع المواطنين.

حيث تفتح محال الذهب في مراكز المحافظة في الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق أبوابها أمام المواطنين في الثالثة عصرًا، بينما تفتح محال الذهب في مدينة سوهاج في نفس المواعيد، وتغلق في العاشرة، بل تصل إلى الثانية عشرة مساء.

وناشد أصحاب محال الذهب الغرفة التجارية بسوهاج ومجلس إدارتها التدخل لتعديل المواعيد، مطالبين أن تكون مواعيد فتح المحال في الساعة التاسعة بدلًا من العاشرة خاصة في فصل الشتاء، والغلق في المراكز في العاشرة مساء، أسوة بمدينة سوهاج.

وعن معاناتهم يقول نعيم يوسف، صاحب محل ذهب بمنطقة الصاغة بمدينة طهطا: إن تلك المواعيد وخاصة الغلق في الثالثة عصرًا تتسبب في خسارة كبيرة لنا، خاصة في الفترات التي تكون فيها أسعار الذهب غير مستقرة، مضيفًا أن أسعار الذهب تحدد في الليل وليس في الصباح كما هو متعارف عليه عند بعض المواطنين، فضلًا عن تحجيم فرص البيع والشراء.

وقال علاء محمد، صاحب محل ذهب بمدينة طما، إنه بعد تعرض منطقة الصاغة بمدينة طهطا لحادث سرقة ضخم في التسعينيات، قررت الجهات الأمنية أن تكون مواعيد الفتح في العاشرة صباحًا والغلق في الثالثة عصرًا، مضيفًا أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين منطقة الصاغة تقوم بالمرور علينا في المواعيد المحددة؛ للتأكد من غلق المحال، موضحًا: أحيانًا نقوم بطرد الزبائن من المحال رغم أننا نتلمس وصول زبون للشراء أو البيع؛ وذلك تنفيذًا للتعليمات الأمنية.

من جهته قال العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، إن بعض أصحاب محال الذهب من مختلف مدن ومراكز المحافظة طالبوا بمد فترات غلق محالهم بعد المواعيد المحددة لزيادة فرص بيعهم وشرائهم؛ ما يعود بنفع أكثر عليهم، مضيفًا أنه سوف يتم الاستجابة لمطلبهم، وذلك بعد تطبيق كافة ما يلزم لحفظ الأمن في مناطق الصاغة، من تركيب كاميرات داخل وخارج المحال، وتكثيف الخدمات الأمنية في تلك الأماكن وزيادتها بما يسمح بمد فترات الغلق، ويحقق الأمن والأمان لأصحاب المحال والأماكن المحيطة بهم.

وأوضح الشاذلي أن الميعاد الجديد لغلق محال الذهب في أماكن الصاغة سوف يتم تحديده بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبعض أصحاب محال وتجار الذهب.

وعن موقف الغرفة التجارية أكد المهندس أحمد الناظر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إنه خاطب مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، عن الأزمة، ووعد بالاستجابة لمطالب أصحاب المحال، التي وصفها بالمشروعة، وذلك بعد بحثها مع الإدارات والجهات الأمنية المكلفة بتأمين مناطق الصاغة بالمحافظة.

وقال الناظر إنه لن يترك الأزمة حتى تنتهي، ويتم تعديل مواعيد غلق محال الذهب، بما يتناسب مع أصحابها، ويعود بالنفع الوفير عليهم، وذلك حرصًا على أرزاقهم.