فساد «ترسانة السويس» يشعل الغضب البرلماني تجاه مميش

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منذ أيام، برئاسة سعيد طعيمة، مناقشات ساخنة حول أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية وأهمية تطويرها، وانتقاد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس؛ لتجاهله طلب إحاطة مقدم ضده من النائب عبد الحميد كمال، فيما قررت اللجنة إجراء زيارة ميدانية للشركة من أجل الوقوف على الأوضاع المأساوية التي تمر بها.

يأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه النائب عبد الحميد كمال عددًا من الصور توضح مدى إهدار المال داخل الشركة، من خلال تعاقدها مع شركة «لونش الجانتري» العالمية بمبلغ 59 مليون يورو، لإصلاح العيوب الخطيرة الموجودة بالحوض العائم، قائلًا: «رغم دفع هذه الأموال إلَّا أنه مازال الحوض محملًا بعدد من العيوب».

وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس: مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، يخالف الدستور لعدم حضوره، وتجاهله طلب لجنة النقل والمواصلات التي طالبت باستدعائه أكثر من مرة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه، والمتعلق بالفساد الإداري والمالي بشركة ترسانة السويس البحرية، وخسائر الشركة السنوية والتي بلغت 75 مليون جنيه.

من جانبه، انتقد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل، عدم حضور رئيس هيئة قناة السويس إلى اللجنة، والاستماع إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال والرد عليه، قائلًا: «للأسف لقد وجهنا إليه الدعوة أكثر من مرة، دون أي استجابة منه للحضور».

فيما شدد النائب عبد الحميد كمال، على ضرورة مواجهة الأوضاع المتردية والسيئة داخل الشركة والتي وصفها بـ«العملاقة»، قائلًا: الهدف من مناقشة طلب الإحاطة انتشال الشركة من خسائرها المستمرة.

وهاجم النائب عبد الحميد كمال، رئيس مجلس إدارة الترسانة البحرية، عصام ضبش، وتجاهله طلبات اللجنة في اجتماعات سابقة لها، بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضًا ميزانيات الشركة، وتقرير خطة التطوير والمواعيد التي تم تحديدها، مشددًا على ضرورة ضم عمال الشركة ماليًّا وإداريًّا لهيئة قناة السويس.