صور| ابتسامة رضا على وجه بائعة «السكسونيا» في المنيا

في الحبشي، أشهر الأحياء الشعبية بمدينة المنيا، وعلى “القنطرة” التي تمر من أعلى ترعة الإبراهيمية، تجلس “استكاف محمد أحمد”، التي تبلغ من العمر 62 سنة، أشهر بائعة لروبابيكيا الملابس أو كما يسميها البعض “سكسونيا الملابس”.

تجمع استكاف، الملابس من السيدات اللاتي يجمعنها بدورهن من المنازل، وتشتريها منهن بحسب الوزن بأسعار رمزية لا تعدو 4 جنيهات للكيلو الواحد، ثم تفترش مكانها المعتاد لتبيع بضاعتها مقابل جنيهات قليلة لكل قطعة ملابس حسب جودتها، فيمضي زبائنها من فقراء المدينة، وعلى وجوههم ابتسامات الرضى بما تيسر من أحذية مقطعة، وملابس مرقعة، وجلابيب متآكلة.

توفي زوجها منذ 28 سنة، وترك لها 3 بنات وولد، وتمكنت من إتمام زواج بنتين منهن، لتبقى واحدة، بينما ابنها محتجز في السجن على ذمة إحدى القضايا، ورغم أن أسرتها تعيش على الرزق اليسير الذي تجلبه هذه “النصبة” إلا أن مكسبها اليومي لا يتماشى مع غلاء المعيشة، فهي تشتري اللحمة من الشهر للشهر “بنجيب حتة لحمة” كل شهر والدنيا غلاء والأسعار كل يوم بترفع”، وترغب استكاف في الحصول على مساعدة لتستطيع علاج عينها التي تحتاج لعملية، إذ لايكفي معاشها الذي تحصل عليه من التضامن الاجتماعي والبالغ 310 جنيهات، لنصف الشهر.

السيدة العجوز لا تريد إلا “الستر، ومساعدة الغني للفقراء”، وأن تستطيع مواصلة العمل بمهنتها الوحيدة التي تعرفها وهي بيع الملابس القديمة، إذ تعد مصدر رزقها الأساسي منذ وفاة زوجها.