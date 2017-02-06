شعب مش مكتبله يفرح

يجد الشعب المصري في كرة القدم مصدر السعادة الوحيد في حياته في ظل الظروف الطاحنه التي يعيشها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد إلى جانب الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه مصر خلال الآونة الأخيرة.

حياة صعبة عاشها الشعب المصري من تكميم للأفواه ومطالبة بالتقشف، ومما زاد الطين بلة الارتفاع الجنوني في الاسعار الذي وصل إلى 300 بالمائة منذ تعويم الجنيه.

وجد الشعب ضالته في كرة القدم حيث الملاذ من ضيق العيش والحياة الصعبة وكأن الله أحب أن يرسم البسمة على شفاه تلك الوجوه البائسة المتعطشة لفرحة زائلة فرحة عنوانها كرة القدم، نصب الشعب المصري الصوان في شوارعه مع انطلاقة مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ومع كل انتصار وخطوة يخطوها الفراعنة في البطولة تتزايد معها الأنوار وتتزايد المتابعات ويرتفع الطموح ويقل الألم ويتناسى الشعب مرارة العيشة الصعبة.

عاش المصري حالة سعادة غامرة بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية ومنى النفس بلقب البطولة التي قد تنسيه ولو لساعات أو أيام قليلة الواقع الصعب الذي يعيشه، وتزينت شوارع المحروسة إستعدادًا للمباراة النهائية وبات كل شارع من شوارع مصر ينبض بالوطنية وكأن بكل منزل من منازله فرح.

بات في كل شارع تلفاز يتجمع حوله الشباب والرجال والأطفال وتتابع النساء هذا المشهد من النوافذ والكل متعطش لمشاهدة اللقاء ويمني النفس بانتصار ومشاهدة اللاعبين يصعدون على منصات التتويج لرفع كأس البطولة، لكن سرعان ما اصطدم الشعب المصري بالواقع المرير وعادت الحياة لسابقها وكأن شيئًا لم يكن.

خسر الفراعنة البطولة وباتت شوارع المحروسة التي كانت تستعد للاحتفال حتى الصباح خاوية على عروشها تئن من مرارة الهزيمة، وبات الكل يكيل الاتهامات للآخر، وتحدث البعض بغضب في كل اتجاه.

تحدث أحدهم عن تمنيه عدم نيل الفراعنة الكأس بسبب خلافه مع النظام الذي يدير البلاد حيث سيصبح هذا إنجاز يحسب له، ونفس هذا الشخص عندما بات يشجع ويمني النفس بالبطولة قال عند خسارتها أن مؤيدي النظام الحالي الذين ذهبوا لمؤازرة المنتخب «وشهم وحش» على البلد ومفيش إنجاز سيأتي في وجودهم، والحمد لله على الخسارة وإلا كنا سنسمع حديثًا منهم أن سيادة الرئيس هو من جاء بالبطولة.

وأشار البعض منهم إلى واقعة الإعلامي أحمد موسى، عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو حيث خرج ليقول للناس أن عصام الحضري، أقسم له بالله أنه سمع صوت الرئيس السيسي، يقول له عند تصديه لركلة الجزاء أن لاعب بوركينا فاسو هيسدد الكرة على يسارك فذهب وتصدى لها.

نفاق البعض هون من مرارة الهزيمة لدى كثير من الشعب المصري، ولكن تسأل آخرون متى سنفرح؟، كرة القدم الشئ الوحيد الذي يسعدنا بات يحزننا، متى سنقوم بعقد الشربات وتوزيعه هل بات الفرح محرمًا علينًا كشعب؟.

في ظل الظروف الصعبة التي كنا نمر بها في فترة رئاسة المعزول محمد حسني مبارك، وقبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 كانت الكرة مصدر سعادتنا أما اليوم فلا نجد ما يسعدنا، حتى الكرة باتت في الهاوية مثلها مثل الاقتصاد والحريات والصحة والتعليم.