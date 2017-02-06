حصاد «كان 2017».. تتويج مفاجئ للكاميرون وحسرة عربية

أسدل الستار على النسخة الحادية والثلاثين بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017» التي احتضنتها الجابون في الفترة من الرابع عشر من يناير الماضي واختتمت أحداثها أمس، بفوز المنتخب الكاميروني باللقب الخامس له في تاريخ مشاركاته في الكان بعد غياب دام 15 عامًا، وذلك بتغلبه على المنتخب الوطني المصري بهدفين لهدف.

شهدت البطولة الأخيرة العديد من الأرقام القياسية والمشاهد أبرزها عودة المنتخب المصري والوصول للمباراة النهائية بعد غياب عن المشاركة عن الكان لمدة 7 سنوات تخللها 3 منافسات، «البديل» يرصد أبرز الأرقام والمشاهد التي شهدتها النسخة الحادية والثلاثون.

تتويج مفاجئ

لم يتوقع أكبر المتفائلين أن يتأهل المنتخبان الكاميروني والمصري إلى المباراة النهائية، جميع الترشحيات قبل البطولة كانت تصب في صالح منتخبات بوركينافاسو والكونجو الديمقراطية والسنغال والجزائر، ومع نهاية الجولة الأولى من منافسات البطولة كانت السنغال وبوركينافاسو هما المرشحتين الأكبر للفوز باللقب، لكن شاء القدر أن يذهب الفراعنة والأسود بعيدًا، ورغم أن التاريخ والترشيحات كانت تقف بجوار المصريين في الموقعة النهائية، فإن فلسلفة مدرب الفراعنة رجحت كفة الأسود ومنحتهم لقبا غاب عن خزائنهم نحو أكثر من 15 عامًا.

نتائج مخيبة للعرب

دخلت المنتخبات العربية البطولة ولديها طموح كبير وعلى رأسها المنتخب الجزائري الذي يضم بين صفوفه كوكبة من ألمع نجوم القارة السمراء أبرزهم رياض محرز، أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2016، لكن فجر محاربو الصحراء كبرى مفاجآت البطولة وودعوا الكان مبكرًا من الدور الأول، ولحقت بهم تونس والمغرب التين ودعتا البطولة من الدور الثاني، وبعد أن وضع العرب الآمال على الفراعنة لتحقيق ما فشلوا فيه خذلهم المصريون بخسارة البطولة في الرمق الأخير.

أسطورة

حقق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، رقما قياسيًا جديدًا خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم بعدما كسر الرقم المسجل باسم النجم المصري السابق حسام حسن، كأكبر لاعب يشارك في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد مشاركة الحضري في مباراة مالي في الجولة الافتتاحية بالبطولة.

الحضري، كان قد بدأ مباراة مالي على مقاعد البدلاء لكن إصابة تعرض لها أحمد الشناوي جعلت هيكتور كوبر، المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر، يدفع به في الدقيقة 23 ليسجل رقما قياسيا جديدا. الرقم المصري في إفريقيا كان مسجلاً باسم حسام حسن، عندما شارك في سن الـ39 و5 أشهر مع منتخب مصر في كأس الأمم عام 2006 التي انتهت بمعانقته للكأس الذهبية في استاد القاهرة.

الحضري أتم عامه الـ44 في 15 يناير الماضي ليصبح أكبر لاعب في البطولة، وبعد مشاركته أمام مالي أصبح أكبر لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يشارك ليسجل رقما جديدا باسمه في سجلات الكاف.

شباك نظيفة

هذه أول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لا تستقبل شباك المنتخب الوطني أي أهداف في أول 4 مباريات، حيث حافظ المنتخب على شباكه نظيفة في الجولة الافتتاحية أمام مالي التي انتهت بالتعادل السلبي، وفي الجولة الثانية حيث فازت مصر بهدف دون مقابل، وفي الجولة الثالثة التي فازت فيها مصر بنفس النتيجة على غانا، ونفس الحال في الجولة الرابعة أمام المغرب، قبل أن تستقبل شباك الحضري، الهدف الأول أمام بوركينا فاسو في نصف النهائي.