بالمستندات| التلاعب بخطة صرف بني سويف.. استبعاد الأكثر احتياجًا

حصلت «البديل» على مستندات بشأن ملف مشروعات الصرف الصحي بقرى بني سويف، تفيد التلاعب في الخطة متوسطة الأجل لعام 2016/2017 واستبدال بعض القرى المدرجة كأكثر احتياجًا للخدمة بأخرى أقل كثافة سكانية ومدرجة بالأولوية الثانية للهيئة، ويتم ذلك بعلم مسؤولي الأجهزة التنفيذية ببني سويف ونواب البرلمان.

الخطة متوسطة الأجل أعلنت عنها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة بني سويف في 27 ديسمبر 2016؛ وتشمل 14 قرية تم الانتهاء من توصيل الخدمة بقرى «إهناسيا الخضراء، بني عفان، تزمنت الشرقية، بني هارون، الزرابي، بني بخيت، بني رضوان، رياض باشا، الكوم الأحمر، إبشنا، بياض العرب» ويتم تنفيذ حاليًا بقرى «أهوة، أبو سليم، بيلفيا، بني حمد، عزبة مصطفى طاهر، عزبة الحماوي، الدوية، باروط»، فيما تم وضع قرى «سنور، تزمنت الغربية، نزلة معارك، بني سليمان، شريف باشا، الحلابية، دموشيا» بقائمة القرى التي تم الانتهاء من تصميماتها، وجاري إعداد مستندات الطرح لها كاولوية أولى.

وبحسب المستندات، جاءت قرى «الحكامنة، عزبة امبيشي، الدوالطة، منقريش، حسن عيسى، نعيم» بقائمة القرى المتوفر لها مواقع محطات رفع وتعتبر أولوية ثانية، واقترح نواب بني سويف ومسؤولو المحافظة إدراج قرى «باها، الحاجر، السعادنة، منشأة عاصم، بني موسى، محجوبة، حسين نامق، سليمان أبو علي، منشأة حيدر، الوالدة».

فيما تمثل التلاعب وفقًا للمستند الصادر من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في 11 يناير 11/1/2017 إلى اللواء يسر خضر، السكرتير العام لمحافظة بني سويف؛ لإدراج العديد من القرى التابعة لمحافظة بني سويف، ضمن خطة الهيئة للعام المالي 2016 /2017، خاصة أن الهيئة بحسب المستند بصدد طرح هذه الأعمال على الشركات المتخصصة بقرى «دموشيا، الحلابية، بني سليمان، سنور» بالإضافة إلى قرى الحمام بمركز ناصر وشرهي والمشارقة بمركز إهناسيا وقرى قمبش وبني أحمد وطوة بمركز ببا.

ورغم إدراج قرية شريف باشا بقائمة القرى التي انتهت تصميماتها وطرح المستندات الطرح لها كأولوية أولى إلَّا أن مسؤولي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وبمعاونة مسؤولي بني سويف أدرجوا قرية نعيم بديلًا لها، رغم أن قرية شريف باشا، إحدى كبرى الوحدات المحلية ببني سويف، التي تخدم نحو 20 ألف نسمة، فيما تخدم قرية نعيم ما يبلغ عدد سكان نحو 9 آلاف نسمة.

وقال سيد جابر، أحد أهالي قرية حاجر بني سليمان: مشروع الصرف بالقرية يوجد بالخطة منذ عام 2010، وأهالي القرية تبرعوا واشتروا قطعة الأرض، بناء على طلب الوحدة المحلية ومجلس المدينة، وبعدما تم توفيرها أبلغنا المسؤولون بأنها صغيرة ولا تكفي لإقامة محطة بها.

فيما قال شافعي أبو ناصر، أحد أهالي قرية شريف باشا: نعيش في معاناة بسبب عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالقرية منذ سنوات، وتفاءلنا بإدراجها بالخطة، وبعد مرور الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب فؤجئنا بمسؤولي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي يضعون قرية نعيم بدلًا منها.

بينما قال شريف أبو الليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية شريف باشا: القرية مدرجة منذ فترة، وكان مخصصًا لها مساحة 2 قيراط لإقامة محطة الصرف بها، وأرسلنا خطابات بهذا الأمر للجهات المعنية، وعلمت مؤخرًا بإدراج إحدى القرى بدلًا منها، والأمر متروك للمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والأجهزة المعنية لتحديد ما تراه بشأن الأمر، مع العلم أن قرية شريف باشا تعتبر من أكبر القرى ببني سويف من حيث تعداد السكان، وإنشاء المحطة سيسهم بشكل كبير في حل تلك الأزمة وستخدم قرى مجاورة لها.

فيما قال ناجي خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية إبشنا: مشروع الصرف الصحي بقرية حاجر بني سليمان تم طرحه قبل أن أتولى منصبي، وكانت القرية مقترحة ضمن القرى الأكثر احتياجًا، وطلبوا توفير أرض للمحطة، وفي فترة تجهيز قطعة الأرض تم تنفيذ المشروع بقرية أخرى تابعة لمركز ناصر، وحاليًا تم وضع القرية ضمن مقترحات النواب ولم يتم وضعها بالمرحلة الأولى أو الثانية.