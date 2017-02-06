بالصور| المنزة بدمياط.. مواطنون على هامش الزمن

مأساة حقيقة يعيشها آلاف الأهالي بمنطقة المنزة العشوائية بدمياط، الذين يقيمون في منازل عشوائية متهالكة وآيلة للسقوط، تهددهم بالخطر دائمًا، ورغم تصريحات المسؤولين بتطوير المنطقة إلَّا أن الواقع شيء آخر، حيث اقتصر الأمر على رصف الشوارع ودهان عمارات الواجهة التي التقط المسؤولون الصور إلى جانبها، لكن مازال الأهالي يقطنون غرفًا تعاني من سقوط أرضي وتكسر السلالم، والغرف باتت غارقة في الصرف الصحي، ويعيش أفراد كل أسرة مكونة من 8 لـ10 أفراد داخل الغرفة الواحدة مع الحشرات والحيوانات كـ«القطط والفئران والزواحف والصراصير» التي تعيش جنبًا إلى جنب مع ساكنيها التى أكلت الأمراض أجسادهم.

وقال رفعت التابعي، أحد الأهالي (61 عامًا): أعاني من أزمة ربو منذ سنوات عدة؛ نتيجة البيئة الملوثة، حيث أعيش أنا وأبنائي داخل غرفة بدورة مياه أقل من مستوى سطح الأرض، حتى باتت حياتي مقسمة ما بين المستشفيات والغرفة غير الآدمية، مضيفًا: الحيوانات ومياه الصرف الصحي تحيط بنا من كل جانب، في تجاهل تام من قِبَل المسؤولين، وفي نهاية الأمر فوجئنا بتصريحات المسؤولين عن تطوير منطقة المنزة، كإحدى المناطق العشوائية، على عكس الحقيقة، مناشدًا المسؤولين تفقد المنطقة على أرض الواقع بعيدًا عن المكاتب المكيفة لمعرفة حقيقة الحياة التي نعيشها.

وبعينين تملؤهما الدموع، قالت عايدة حسنين عوض، في العقد السادس من عمرها: أقيم هنا منذ زواجي أنا وأبنائي وزوجي المريض ولا نتمنى من الحياة سوى العيش فى مكان آدمي، موجهة رسالة للمسؤولين: ارحموا الغلابة ووفروا لنا مكانًا آدميًّا نحيا فيه، فأنا لا أحصل على معاش رغم مرضي وعلاجي الذي يتخطى 600 جنيه شهريًّا.

وأكد مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة لـ«البديل»: تم رفع كفاءة المنطقة في عهد المحافظ الأسبق، مع العلم أن المنطقة أملاك خاصة، وتم توصيل شبكة الصرف الصحي ورصف الطرق وإنارة الشوارع، ووقَّع أهالي المنطقة حينذاك على محضر برفع كفاءة المنطقة وتطويرها، وما يتردد عن عدم رفع كفاءتها عار من الصحة.