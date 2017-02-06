انعطافة أردنية بشأن سوريا.. لماذا الآن؟

بجانب التطورات الميدانية والإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري بمساندة القوات الروسية، تأتي أيضًا تطورات سياسية جديدة؛ حيث دخلت الأردن من جديد على خط الأزمة السورية، بعد انقطاع ما يقرب من عام عن الساحة السياسية السورية، واللافت للانتباه أن هذه العودة جاءت قوية، حيث شملت الإطار السياسي والعسكري، الأمر الذي أثار التساؤلات حول الانعطافة الأردنية تجاه سوريا وعلاقتها بزيارة الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى روسيا وأمريكا قبل أيام من هذه الانعطافة.

مشاركة سياسية

بدأت لجنة العمليات الروسية التركية الإيرانية، لمراقبة وقف الأعمال العدائية في سوريا، أعمالها اليوم الاثنين، باجتماعها الأول في العاصمة الكازاخستانية أستانة، وقال مصدر روسي مطلع على الاجتماع أن الغرض من هذا الاجتماع هو بحث تنفيذ الأطراف المتنازعة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووضع تدابير للتحكم ومنع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وتعزيز الثقة بين الحكومة السورية والمعارضة، وبحث مسألة المساعدات الإنسانية.

في الإطار ذاته، أفاد المصدر الروسي بأن ممثلين عن الأردن انضموا للمشاورات الروسية التركية الإيرانية، وقال المصدر: الخبراء الأردنيون انضموا لمشاورات مجموعة العمليات حول سوريا في أستانة، إضافة إلى مشاركة الأمم المتحدة في الاجتماع.

مشاركة عسكرية

المشاركة السياسية التي تعتبر الأولى من نوعها للأردن في المحادثات السورية، جاءت بعد أيام من وضع الأردن بصمتها عسكريًا على الساحة السورية أيضًا، حيث استغلت عمان انطلاق الذكرى الثانية لقتل تنظيم “داعش” الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حرقًا في 3 فبراير عام 2015، ليعلن الجيش الأردني في بيان له أن مقاتلات سلاح الجو الملكي ضربت مواقع لداعش جنوب سوريا، وقالت القوات المسلحة الأردنية: إن طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، ولذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، دكت مساء الجمعة أهدافًا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته العصابة المجرمة، وكان يعود سابقًا للجيش السوري.

وأضاف البيان الأردني أنه تم تدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات بدون طيار وقنابل موجهة ذكية، وأدت العملية إلى قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات، وأكد البيان أن هذه الضربات الجوية تأتي استمرارًا لجهود المملكة للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها، ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماض حتى القضاء عليها.

انعطافة أردنية

دخول الأردن بثقلها ومشاركتها السياسية والعسكرية المفاجئة في الساحة السورية بعد انقطاع غاراتها لأكثر من عام على مواقع “داعش”، أثار العديد من التساؤلات حول الانعطافة الأردنية المفاجئة، حيث كانت الأردن داعما رئيسيا للجماعات المسلحة في سوريا منذ بداية الأزمة السورية، حتى إنها تُقيم على أراضيها مراكز تدريب لهذه الجماعات تشرف عليها قوات أمريكية، من أهمها غرفة “الموك” التي تضم ممثلين عن أجهزة استخبارات أمريكية وفرنسية وبريطانية وسعودية، تشرف على تنسيق العمليات العسكرية في العمق السوري.

أضف إلى ذلك تصريحات الملك الأردني نفسه بشأن الأزمة السورية ومستقبل الرئيس السوري، فالملك عبد الله الثاني، لم يخف يومًا عداءه الواضح للنظام السوري، وهو ما ظهر في العديد من المواقف منها اتهامه للنظام السوري بقصف كل شيء في سوريا ماعدا تنظيم داعش.

اللافت للانتباه أن هذه الانعطافة الأردنية جاءت بعد زيارة الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى واشنطن وموسكو في نهاية شهر يناير الماضي، ولقائه برئيسي البلدين، حيث ناقش الأزمة السورية مع الطرفين الروسي الداعم للنظام السوري، والأمريكي غير المؤيد للجماعات المسلحة أيضًا والمائل نحو تأييد الجيش السوري، ليعود إلى وطنه بقرار دعم الجيش السوري، ويبرز ذلك في توارد أنباء عن اتصالات ولقاءات حيوية حصلت بين مسؤولين عسكريين سوريين وأردنيين، أكدتها تصريحات الطمأنة التي أطلقها رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني، الفريق محمود فريحات، بأن المعابر الحدودية التي تصل جنوب سوريا مع الأردن لن يتم فتحها بالوقت الحالي، وذكر فريحات، حينها أن علاقة بلاده مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد مفتوحة، مؤكدًا: نحن منذ بداية الأزمة السورية لم نعمل ضد الأسد في سوريا نهائيًا، علاقاتنا مع النظام السوري لا تزال مفتوحة، حدودنا لا تزال مفتوحة، العلاقات الدبلوماسية إلى الآن موجودة.

يري مراقبون أن الانعطافة الأردنية جاءت نتيجة لتسارع الأحداث السياسية في سوريا، حيث بات الجيش السوري يسيطر على معظم المناطق الاستراتيجية في الدولة، خاصة بعد سيطرته على مدينة حلب، وأصبحت الجماعات المسلحة متفككة لدرجة أجبرت بعضها على اللجوء إلى تسليم سلاحها، فيما تحاول أخرى تكوين جبهات جديدة متحده قد تستطيع إنقاذ أي نفوذ متبقٍ لها، أضف إلى ذلك أن انتهاء معركة حلب تعني بداية التوجه إلى جبهة درعا الجنوبية، الأمر الذي دفع عمان لإظهار بوادر حسن النية تجاه النظام السوري وحليفه الروسي من خلال ضرب التنظيم هناك واستعادة مناطق كان قد استولى عليها التنظيم من الجيش السوري، ناهيك عن أن معظم دول العالم قد سلّمت بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، سيبقى في السلطة لولايتين جديدتين أي حتى عام 2021، وفقًا لما جاء في مسودة الدستور الروسي لسوريا.

من جانب آخر، فإن تفكك الجماعات المسلحة جعلها تندمج فيما بينها أو على الأقل تسعى للتنسيق عسكريًا في محاولة لإحداث وحدة قد تقوي من موقفهم العسكري على الأرض، هذه الوحدة قد تتمثل في النهاية في تقوية نفوذ تنظيم “داعش” العدو اللدود للمملكة الأردنية، وجبهة النصرة التي لا تقل إرهابًا عن داعش، الأمر الذي دفع الأردن إلى اللحاق بركب الدول الداعمة للجيش السوري بدلًا من الوصول إلى مصير تركيا التي انقلبت عليها الجماعات المسلحة وطالتها يد الإرهاب.

كما أن الأردن تشهد أياما شديدة الصعوبة بالنسبة لشأنها الداخلي سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، وتحتاج إلى دعم مالي كبير وسياسي أكبر لم تجده في الدول الخليجية أمثال السعودية التي أوقفت الدعم للأردن بعد أن غرقت في المستنقع اليمني، الأمر الذي دفع عمان إلى البحث عن محور جديد قوي يشكل لها الحماية الاقتصادية والسياسية الكافية، فلم تجد أفضل من المحور الروسي السوري الإيراني.