الخضر حسين ومعركته مع «الإسلام وأصول الحكم»

ظل الشيخ الخضر حسين طوال حياته دائم الغيرة على إسلاميته؛ يتصدى لكل محاولات تغريبها بشتى الطرق منذ ولادته بالجزائر، مرورا برحلته إلى الأستانة، ثم دمشق، وأخيرا إلى مصر التي حط بها رحاله، وتولى بها منصب شيخ الأزهر الشريف، فصان الأمانة، وعندما وجد ما يحول بينه وبين مايريد وطلب منه تنفيذ ما لايطيقه، تقدم باستقالته، ناطقا بجملته الشهيرة “يكفيني كسرة خبز وكوب لبن وعلى الدنيا العفاء”، ليتفرغ بعدها للبحث والكتابة والرد على جميع الأفكار.

ويعتبر نقده كتاب “الإسلام وأوصول الحكم” للشيخ علي عبد الرازق أحد معاركه الفكرية التي خاضها في طريقه للتصدي لمحاولات تغريب الإسلام؛ حيث عكف الخضر على الرد على جميع أفكار الكاتب وأصدر كتابا آخر حمل اسم “نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم” في نفس شهر صدور الكتاب الأول، ونفذت طبعته خلال شهر واحد فقط؛ نظرا للطريقة العلمية التي استند فيها الشيخ على نقده للكتاب، ورغم أنه كان على علاقة قوية ومتينه مع الشيخ عبدالرازق الذي طلب منه عناوين علماء المسلمين في شتى الدول لإرسال الكتاب لهم، لكن ذلك لم يمنعه من محاجاته.

في “نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم” تصدى الخضر لمحاولة عبدالرازق علمنة الإسلام بتناوله علاقة الدين الإسلامي بالدولة، واتبع طريقة غاية في الدقة لدرجة أن قارئ الكتاب لن يحتاج إلى قراءة كتاب “الإسلام وأوصول الحكم” لأن الخضر استخدم فقرات كاملة منه ينقد فيها كاتبه ويبين خطأه أو يعلق عليها في أحيان أخرى، فهو يبدأ في تلخيص أبواب الكتاب، ثم ينقد الأفكار التي يعبر عنها كل باب الواحد تلو الآخر، مستندا إلى المصادر التي استقى منها عبد الرازق ليتأكد من أن كلامه أخذ بطريقة صحيحة أم أنه انتزع من سياقه، وبرع في فن الجدل والمناظرة، الأمر الذي مكنه من تتبع المراوغات التشكيكية للشيخ علي عبدالرازق.

وتتبع الخضر المصادر التي أرجع إليها عبد الرازق مقولة “إن علماء الكلام الإسلاميين قد قرروا للسلطان أو الخليفة سلطان إلهي مطلقا”، فكشف غياب الدقة عن هذا الادعاء، حيث يقول: “قال الشيخ عبد الرازق عازيا إلى طالع الأنوار وشرحه مطالع الأنظار أن يكون للخليفة حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم الناس، فقد قطف المؤلف هذه الجملة من سياقها وأطلقها خالية من الروح التي تجعلها حكمة جليلة، فإن صاحب الطوالع ألقاها في نسق التعديل لأخذ العدالة شرطا من شروط الإمامة فقال الرابعة أن يكون عدلا لأنه يتصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم وقال شارحه في المطالع لو لم يكن الإمام عدلا لن يؤمن تعديه وصرف أموال الناس في مشتهايته وتضيع حقوق المسلمين فالمراد من التصرف في الأموال والأبضاع التصرف بحق”، فهو هنا يحقق اقتباسات خصمه ويكشف التجاوز الذي حدث في الاستشهاد بسبب عزل العبارة المقتبسة عن سياقها الصحيح.

وأكد الشيخ الخضر في كتابه أن الشيخ علي عبد الرازق افتتن بالغرب ومقالات كتابه ونظريات فلاسفته وتصورات مستشرقيه، الأمر الذي جعله ينظر إلى قضية الدولة والسياسية بالمنظور الذي اتخذته النهضة الأوروبية الحديثة تجاه المسيحية الكاثوليكية، الأمر الذي جعله يرى الخلافة استبدادا وحكما بالحق الإلهي وكهانة تجعل الحاكم نائبًا عن الله لايسأل عما يفعل ويرى الإسلام دينا لادولة ورسالة روحية هناك فرق بينها وبين السياسة وتنظيم المجتمعات.

كما لاحظ الشيخ الخضر أن عبدالرازق تأثر بشكل كبير بآراء المستشرق السير أرنولد في تقرير أحكام شريعية خاصة بالإمامة والخلافة ليشير إلى مدى الفتنة التي أحدثتها الحضارة الغربية في عقول بعض المسلمين، الأمر الذي دفعهم للأخذ عنها متناسين قواعد الإسلام، حيث يقول في كتابه: “فلو أحلنا اضطلاع المؤلف –الشيخ علي عبدالرازق- على كذب السير أرنولد في كتابه الخلافة، فيجب أن تكون الأحكام الشرعية للمؤلف علي عبدالرازق فوق هذا التقدير، وإذا كان المؤلف يدري أن للشريعة أصول ومقاصد لم يدرسها السير أرنولد حق الدراسة فإن إحالتنا على كتابه ليست سوى عثرة في سبيل البحث تعترض السذج فتكبو بهم في ترددد وارتباك”.

ثم يعود الخضر حسين من جديد ليوجه انتقاداته اللاذعة للشيخ علي عبد الرازق قائلًا: “عندما يصور الشيخ علي عبدالرازق أن الرسول مجرد مبلغ للرسالة فقط وليس له أدنى حظ من تنفيذها، وأنه لم يأت بشريعة لها مساس بالقضاء وسياسة الدولة، وهو رأي لم ينسج على أصل شرعي ولم يقم على بحث علمي، ولكن الافتتان بزخرف الحياة الإفرنجية يخامر العقل، فإذا الخيال ينقر بالقلم ما شاء أن ينقر ويقلب صور الحقائق إلى مالايخطر على قلب أفاك أثيم”.

ومن كل ما سبق نستنتج أن خلاف الشيخ الخضر حسين مع المنهج التغريبي الذي استخدمه الشيخ علي عبدالرازق في كتابه نابع من الغيرة ورفض التبعية لحضارة وقوم غير مسلمين، وكان موقفًا كاشفًا عن خطورة هذا النهج في تكريس التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية للمستعمرين الذين كانوا يحتلون قطاعا كبيرا من أراضي العرب والمسلمين في هذا الوقت.

حاول الشيخ الخضر حسين طوال حياته أن يكون مناضلا مجددا مرتبطا دائما بواقع المسلمين، محاولا توفير كل الحلول التي تعين على تجاوز الواقع بما يتناسب مع مقاصد الشريعة، متصديا لكل محاولات التغريب التي تتم للإسلام والمسلمين بقصد وبدون قصد حتى لاقى وجه ربه الكريم.