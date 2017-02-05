من أجل هذه الشركات.. ترامب يضع استثناءات من قرار الحظر(مترجم)

علاقات دونالد ترامب التجارية الممتدة في جميع أنحاء العالم تثير تساؤلات حول كيف أن مصالحه الشخصية يمكن أن تؤثر على السياسات التي سوف يتبعها كرئيس للولايات المتحدة.

إمبراطورية ترامب التجارية ممتدة في أكثر من 20 بلدا حول العالم:

(الأرجنتين، أذربيجان، البرازيل، برمودا، كندا، الصين، كوبا، مصر، جورجيا، الهند، أندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، بناما، الفلبين، سانت مارتن، تايوان، تركيا، السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي)

كسب ترامب ملايين الدولارات لوضع علامته التجارية على فنادق وأبراج سكنية مملوكة أو بنيت من قبل شركاء دوليين، بعضها في البلدان التي هي بؤر ساخنة سياسيا.

ولتجنب تضارب المصالح، أعلن ترامب يوم 11 يناير إنه سيستقيل من مناصبه في منظمة ترامب لكنه لن يتجرد من ملكيتها. وأعلنت المنظمة، التي ستدار من قبل أبنائه اريك ودون والمدير المالي ألين فيسبرج، أنها سوف تنهي الصفقات العالقة ولن تسعى إلى أعمال دولية جديدة من بين جهود أخرى لتجنب النزاعات المحتملة.

ورغم ذلك رفض والتر شارب، مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، هذه الخطة التي أعلنها الرئيس الجديد وفريق محاميه لتجنب حصول تضارب في المصالح بين إمبراطوريته المالية ومهامه الرئاسية. وأوضح شارب أن هذه التدابير لا تحل مشكلة أعماله التجارية القائمة بالفعل ووصفها بأنها “لا معنى لها”.

الأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. هذه الدول المحظورة تشمل “سوريا، ليبيا، العراق، اليمن، الصومال، إيران والسودان”.

لكن الملاحظ في قائمته أنها لا تشمل البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي فيها لدى منظمة ترامب أعمال تجارية أو صفقات محتملة.

أذربيجان

ترامب انترناشيونال هوتيل آند تاور – مدينة باكو

مرخصا باسمه برج فندقي قيد التطوير مع شركة هارانت القابضة. رئيسها، أنار محمدوف، هو ابن وزير النقل في البلاد الذي تم الاشتباه به من قبل دبلوماسيون أمريكيين بتهمة غسيل الأموال لصالح إيران، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تم بالفعل الانتهاء من بناء الفندق، ولكن لم يفتتح حتى الآن. يوم 14 ديسمبر استضافت السفارة الأذربيجانية فعالية في فندق ترامب بواشنطن. وفي اليوم التالي، أعلن المستشار القانوني لمنظمة ترامب، آلان جارتن، الانتهاء من اتفاقية الترخيص.

مصر

في آخر إقرار مالي متعلق بأعماله قدمه للجنة الانتخابية الفيدرالية، يدرج ترامب شركتين مملوكتان له في مصر. الشركتان هما “Trump Marks Egypt ” – “Trump Marks Egypt LLC”.

( قالت مصادر بوزارة الاستثمار المصرية أن الشركات التي أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلكها فى مصر غير مسجلة بالوزارة. وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم ” ترامب”).

تركيا

أبراج ترامب- اسطنبول

صفقة ترخيص استخدام العلامة التجارية لمجموعة “ترامب” على اثنين من الأبراج الفاخرة العاملة حاليا في تركيا، واحد تجاري وآخر سكني، والذي بموجبها حصل ترامب على ما يقدر ب 5 مليون دولار العام الماضي، وفقا لتقرير الذمة المالية الأخير الخاص به. كما أن أسهم شركة “Dogan Sirketler Grubu” القابضة، شريكته في المشروع، ارتفعت بنسبة 11% بعد فوزه في الانتخابات.

وفي خطوة يحتمل أن تضع ضغوطا على ترامب، ممثل شركة Dogan، بارباروسموراتوجل، حكم عليه بالسجن مؤخرا بشأن مزاعم وجود علاقات له مع الداعية الإسلامي فتح الله غولن. كان أردوغان قد أتهم غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضده هذا الصيف، وجدد دعوته للولايات المتحدة لتسليم غولن في رسالة تهنئته لترامب.

ترامب هوم – اسطنبول

اتفاقية ترخيص مع شركة “Dorya international ” لتصنيع الأثاث بعلامة ترامب التجارية. الرئيس التنفيذي لشركة ” Dorya ” نقل عنه قوله أن خط الإنتاج هذا يبيع جيدا في أماكن مثل دبي واسطنبول والصين وروسيا.

المملكة العربية السعودية

شركات – جدة

في إقرار ذمته المالية إلي اللجنة الانتخابية الفيدرالية، يدرج ترامب أسماء شركات مملوكة له ذات صلة بمشاريع تنمية وتطوير في جدة، ثاني أكبر مدن السعودية.

الشركات هي:DT Jeddah Technical Services Manager LLC, DT Jeddah Technical Services Manager Member Corp., THC Jeddah Hotel Manager LLC and THC Jeddah Hotel Manager Member Corp

الإمارات العربية المتحدة

ملاعب الجولف – دبي

منظمة ترامب لديها اتفاق ترخيص استخدام علامة تجارية وإدارة مع شركة داماك العقارية في دبي لملاعب جولف وفلل فاخرة قيد الإنشاء حاليا.