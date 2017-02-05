مؤتمر الشباب بكفر الشيخ يكشف تهميش الدولة للمحافظات الإقليمية

كشف مؤتمر الشباب الذي عقد بمحافظة كفر الشيخ، أمس، حالة التجاهل والتهميش من جانب المسؤولين بالدولة لمحافظات الأقاليم، فلم يحضر المؤتمر سوى 3 وزراء، مقارنة بالمؤتمر الأخير الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، أو المؤتمر الذي عقد بمحافظة أسوان مطلع الشهر الجاري، حيث تواجد جميع قيادات الدولة، بما فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بجانب رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية. كما شهد المؤتمر حالة من الهرج والمرج؛ بسبب سواء التنظيم، الأمر الذي دفع عددًا من الضيوف للانسحاب من المؤتمر، وعدم وجود أماكن للجلوس بها، وسط انتقادات للمسؤولين عن تنظيم المؤتمر، وتأتي على رأسهم مؤسسة الرئاسة الداعمة للمؤتمر، ورغم أهمية المؤتمر بالنسبة لمحافظة، إلَّا أن معظم الحضور انسحبوا منه. انسحاب نواب كفر الشيخ من المؤتمر لم تمض دقائق على بدء المؤتمر حتى أعلن أكثر من 18 نائبًا من محافظة كفر الشيح الانسحاب من المؤتمر، وأصدروا بيانًا ينتقد سواء تنظيم المؤتمر وغياب المسؤولين، حيث أكدوا خلاله أنهم انسحبوا من المؤتمر عندما تبين لهم أن الهدف منه التقاط الصور لا التقاط الحلول من عقول الشباب، وأعلنوا خلال البيان تشكيل هيئة مكتب للكتلة البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد موعد اجتماع دوري للأعضاء؛ لاتخاذ قرارات ملزمة فيما يتعلق بالدور الخدمي للنواب تجاه المحافظة ككل. وأضاف البيان المشترك الذي أصدره النواب على خلفية انسحابهم من مؤتمر الشباب بكفر الشيخ: «على مدار هذا العام حاول أعضاء مجلس النواب، كل بقدر استطاعته، تصحيح الوضع انتصارًا لمواطنى المحافظة، الذين يحملون شرف تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، وكان مؤتمر الشباب فرصة يجب استثمارها بالشكل الأمثل، خاصة في حضور النواب وعدد من الوزراء، وإزاء ما لمسه النواب من رغبة المسؤولين عن تنظيم المؤتمر في التركيز على المظاهر والشكليات، وغياب الرغبة الحقيقية في العرض الأمين لمشكلات المحافظة والحلول الجادة لها». لم يكن مؤتمر وقال النائب خالد هلال، أحد النواب الذين أصدروا البيان: ما حدث أمس لم يكن مؤتمرًا كما كان الحال في مؤتمر أسوان أو مؤتمر شرم الشيخ، سواء من حيث التنظيم أو حضور المسؤولين، والوزراء، انتهاء بوجود أماكن يجلس فيها الحضور كل هذا وغيره دفع النواب للانسحاب من هذه الفعالية، التي كانت بهدف «الشو الإعلامي» مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المؤتمرات التواصل مع الشباب وحل مشكلاتهم، والعمل على مشاركتهم في صناعة القرار، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، لكن هذا لم يكن موجودًا في مؤتمر أمس.

كما شهد المؤتمر حالة من الهرج والمرج؛ بسبب سواء التنظيم، الأمر الذي دفع عددًا من الضيوف للانسحاب من المؤتمر، وعدم وجود أماكن للجلوس بها، وسط انتقادات للمسؤولين عن تنظيم المؤتمر، وتأتي على رأسهم مؤسسة الرئاسة الداعمة للمؤتمر، ورغم أهمية المؤتمر بالنسبة لمحافظة، إلَّا أن معظم الحضور انسحبوا منه.

انسحاب نواب كفر الشيخ من المؤتمر

لم تمض دقائق على بدء المؤتمر حتى أعلن أكثر من 18 نائبًا من محافظة كفر الشيح الانسحاب من المؤتمر، وأصدروا بيانًا ينتقد سواء تنظيم المؤتمر وغياب المسؤولين، حيث أكدوا خلاله أنهم انسحبوا من المؤتمر عندما تبين لهم أن الهدف منه التقاط الصور لا التقاط الحلول من عقول الشباب، وأعلنوا خلال البيان تشكيل هيئة مكتب للكتلة البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد موعد اجتماع دوري للأعضاء؛ لاتخاذ قرارات ملزمة فيما يتعلق بالدور الخدمي للنواب تجاه المحافظة ككل.

وأضاف البيان المشترك الذي أصدره النواب على خلفية انسحابهم من مؤتمر الشباب بكفر الشيخ: «على مدار هذا العام حاول أعضاء مجلس النواب، كل بقدر استطاعته، تصحيح الوضع انتصارًا لمواطنى المحافظة، الذين يحملون شرف تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، وكان مؤتمر الشباب فرصة يجب استثمارها بالشكل الأمثل، خاصة في حضور النواب وعدد من الوزراء، وإزاء ما لمسه النواب من رغبة المسؤولين عن تنظيم المؤتمر في التركيز على المظاهر والشكليات، وغياب الرغبة الحقيقية في العرض الأمين لمشكلات المحافظة والحلول الجادة لها».

لم يكن مؤتمر

وقال النائب خالد هلال، أحد النواب الذين أصدروا البيان: ما حدث أمس لم يكن مؤتمرًا كما كان الحال في مؤتمر أسوان أو مؤتمر شرم الشيخ، سواء من حيث التنظيم أو حضور المسؤولين، والوزراء، انتهاء بوجود أماكن يجلس فيها الحضور كل هذا وغيره دفع النواب للانسحاب من هذه الفعالية، التي كانت بهدف «الشو الإعلامي» مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المؤتمرات التواصل مع الشباب وحل مشكلاتهم، والعمل على مشاركتهم في صناعة القرار، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، لكن هذا لم يكن موجودًا في مؤتمر أمس.