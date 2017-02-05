فلسفة كوبر وإفراطه في الدفاع يكلفان الفراعنة لقبًا غاليًا

توج المنتخب الكاميروني بطلًا للنسخة الحادية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017» التي احتضنتها الجابون في الفترة من الرابع عشر من يناير الماضي، واختتمت منافساتها اليوم، عقب تغلبه على المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «دانجوندجي».

تقدم الفراعنة في الدقيقة 22 عن طريق محمد النني، وعادل الأسود النتيجة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وبعد أن ظن الجميع أن المباراة في طريقها لشوطين إضافيين خطف فانسون أبو بكر هدف الانتصار للكاميرون قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

قدم الفراعنة بداية قوية، وكادوا يسجلون هدف التقدم في الخمس دقائق الأولى من اللقاء عن طريق عبد الله السعيد، لكن حارس الكاميرون تصدى لكرة السعيد، واصل الفراعنة سيطرتهم على مجريات الأمور، حتى أحرزوا الهدف في الدقيقة 22 عن طريق محمد النني.

ظنت الجماهير المصرية أن الفراعنة عازمون على تحقيق الانتصار وتقديم أداء هجومي؛ لتغيير الصورة السلبية التي أخذت عنهم؛ بسبب إفراطهم في الدفاع خلال مباريات البطولة، والذي نالوا نقدًا شديدًا بسببه من وسائل الإعلام العالمية، لكن سرعان ما عاد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطني، لطريقته المعهودة، وبدلًا من مواصلة الضغط على الكاميرون، فضل الرجوع للخلف من أجل الدفاع.

منتخب الكاميرون لم يصل كثيرًا إلى مرمى عصام الحضري، ولكن في الكرات القليلة التي أتيحت له أمام شباك الفراعنة تمكن من زيارة الحضري في مناسبتين؛ ليعاقب الأسود كوبر على فلسفته في وضع التشكيلة وتغييراته التي عليها الكثير من علامات الاستفهام، إلى جانب الإفراط الكبير في الدفاع.