صيادلة: وزير الصحة يسترضي شركات الأدوية

تعتزم نقابة الصيادلة تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة أمام مجلسى الوزراء والنواب، غدا الاثنين، احتجاجا على سياسات وزارة الصحة، التي اعتبرتها النقابة سببا للأزمة الحاصلة في سوق الدواء، والتي دفعت الصيادلة إلى إعلان الإضراب الجزئي يوم 12 من فبراير الجاري.

وتطالب النقابة، خلال وقفتها الاحتجاجية المقرة غدا، بعودة القرار 200 الذي ألغته وزارة الصحة دون العودة إلى نقابة الصيادلة، إلى جانب إصدار قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق هامش ربح الصيدلي.

يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة المستمرة منذ شهور دون حل، بحسب الصيدلي هيثم راضي، الذي قال: للأسف الأزمة التي افتعلتها وزارة الصحة مع نقابة الصيادلة ليست إلا محاولة من الوزارة لإرضاء شركات الأدوية التي رفضت تطبيق هامش ربح الصيدلي المقرر له بـ18% على الأدوية المحلية و23% على الأدوية المستوردة، وهو ما رفضته شركات الأدوية للحفاظ على مكسب أكبر على حساب الصيادلة، وللأسف الأزمة بدأت بمفاوضات الصيادلة مع شركات الأدوية ولكننا فوجئنا بتدخل وزارة الصحة لاسترضاء الشركات.

وأضاف راضي لـ”البديل” أن مطالب الصيادلة ليست غريبة ولكنها مطالب مشروعة مثل تطبيق هامش ربح الصيدلي وعودة القرار 200 الذي قامت وزارة الصحة بإلغائه منذ فترة وجيزة.

وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن وزاة الصحة مسؤولة مسؤولية تامة عن قرار الصيادلة في تطبيق الإضراب في 12 فبراير، خاصة أن القرار تمت الموافقة عليه من أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة.

وأضاف عبيد، أن قرار 499 لعام 2013 يقر بتطبيق نسبة أرباح 18 و25% وهو ما ناقشته شركات الأدوية رافضة ذلك القرار وطالبت بتعديله لتقليل نسبة ربح الصيدلي أيضًا ولكن النقابة متمسكة بحقها في مطالب أبنائها، كما أوضح عبيد، أن الاجتماع الأخير لوزارة الصحة مع نقابة الصيادلة باء بالفشل ولم يجد أي نتائج، كما أوضح أن قرار 200 يجب أن يعاد تطبيقه لأنه يعطي الحق لنقابة الصيادلة في التأكد من أحقية الصيدلي في فتح صيدلية من عدمه.