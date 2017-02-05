ديلي ميل ترشح تريزيجيه لقيادة هجوم الفراعنة أمام الأسود

سادت حالة من الغموض حول ما يدور في رأس الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، بشأن التشكيل الذي سيخوض به موقعة الكاميرون.

ويلتقي المنتخب الوطني في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مع نظيره الكاميروني، على ملعب «دانجوندجي» في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017».

ويعاني المنتخب المصري بسبب عدم وجود مهاجم صريح يقود هجوم الفراعنة أمام الأسود، بعدما تعرض الثنائي مروان محسن وأحمد حسن «كوكا» مهاجما الفريق لإصابة أنهت مشوارهما في البطولة مبكرًا.

كوبر اضطر للدفع بمحمود «كهربا» جناح الفريق كمهاجم صريح خلال لقاء بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي؛ لعدم وجود مهاجم صريح، ولكن حصل لاعب اتحاد جدة على كارت أصفر ثانٍ؛ ليتم إيقافه رسميًّا من الكاف، ولن يحق له المشاركة في موقعة الذهب؛ ليضع مدربه في ورطة كبيرة.

صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية قالت في تقريرها عن اللقاء إن محمود حسن «تريزيجيه» الجناح المزعج في تشكيلة الفراعنة سيكون الحل الأمثل لشغل هذا المركز أمام الأسود.

وأوضحت أن تريزيجيه يمكنه المشاركة كرأس حربة في تلك المباراة، على أن يشغل مكانه رمضان صبحي، جناح هال سيتي الإنجليزي، الذي جلس معظم فترات البطولة على مقاعد البدلاء، لكنه كان مؤثرًا بشكل قوي خلال الدقائق التي شارك بها.

وأضافت أن نجم ستوك يمكن أن يبدأ المباراة النهائية؛ نظرًا للمشاكل التي يعاني منها المنتخب المصري في خط الهجوم، وتابعت أن صبحي لاعب ماهر، ويصعب مراقبته.