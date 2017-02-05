بالفيديو.. الخيول تقتل غانا وتحصد برونزية «كان 2017»

أنهى منتخب بوركينا فاسو منافساته في بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2017» في المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما نجح في تحقيق انتصار صعب على نظيره الغاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، على ملعب «بورجونتي» في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ألان تراوري، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة ثابتة، سددها مباشرة على يمين الحارس الغاني، الذي فشل في إبعاد الكرة؛ لتسكن مرماه.

حاولت النجوم السوداء تدارك الأمور في الثلاث دقائق التي احتسبها حكم اللقاء كوقت بدل ضائع، لكنه لم يستطع الوصول لشباك الحارس البوركينابي.

تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، ولم يفرض أحدهما نفسه على الآخر، حيث جاءت المباراة حماسية من كليهما؛ في محاولة للوصول لشباك الآخر؛ من أجل تسجيل هدف يمنحه المركز الثالث والميدالية البرونزية؛ كي يصالح جماهيره الحزينة؛ بسبب عدم الوصول للمباراة النهائية.

ولكن بدت خيول بوركينا الأكثر رغبة في تحقيق الانتصار والظفر بالمركز الثالث، بعدما سقطت بركلات الحظ الترجيحية أمام مصر في نصف النهائي، وتمكنت بالفعل من الوصول لما سعت إليه قبل الذهاب مرة أخرى إلى ركلات الجزاء.

هدف اللقاء