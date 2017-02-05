الليلة.. الفراعنة تسعى لترويض الأسود والظفر باللقب الثامن

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب ملعب «دانجوندجي»؛ لمتابعة المباراة الختامية في كأس الأمم الإفريقية «كان 2017 » بين المنتخب المصري ونظيره الكاميروني.

حكم اللقاء

لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أسندت تلك المواجهة إلى الحكم الزامبي جاني سيكازوي، وسيعاونه كل من الأنجولي دوس سانتوس، مساعدًا أول، والكيني مورا عدي، مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي دانييل بينيت، حكمًا رابعًا.

وتعد المباراة النهائية التي سيديرها هي الرابعة له في النسخة الجارية بالبطولة الإفريقية، حيث سبق له إدارة مباراتي بوركينا فاسو مع الكاميرون، وكوت ديفوار مع الكونغو الديمقراطية في مرحلة المجموعات، بالإضافة للقاء السنغال مع الكاميرون في دور الثمانية.

مشوار الفريقين في البطولة

مصر: تواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات غانا ومالي وأوغندا، وتأهل الفراعنة للدور الثاني عقب تصدرهم المشهد في هذه المجموعة برصيد سبع نقاط من تعادل أمام مالي في الجولة الأولى بدون أهداف، والفوز على أوغندا في الجولة الثانية بهدف دون مقابل، وتكرار نفس الفوز على غانا في الجولة الختامية، والتقى المنتخب المصري في الدور ربع النهائي نظيره المغربي، وتمكن من عبور عقبة أسود الأطلس بهدف دون مقابل؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بشباك نظيفة لم تستقبل أي أهداف، واصطدم الفراعنة في نصف النهائي بمنتخب بوركينافاسو العنيد الذي أرهق رفاق محمد صلاح كثيرًا، وتعادل معهم في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله في لقاء شهد تسيدًا من قبل الخيول؛ ليتجه الفريقان لركلات المعاناة الترجيحية التي ابتسمت للفراعنة، ومنحتهم بطاقة العبور لمباراة الذهب.

الكاميرون: تواجد منتخب الأسود ضمن المجموعة الأولى التي ضمت الجابون البلد المضيف وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وتأهل إلى الدور الثاني بعدما حل وصيفًا في هذه المجموعة برصيد خمس نقاط، جمعها بالتعادل أمام بوركينا فاسو في الجولة الأولى بهدف لمثله، والفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية 2/1، والتعادل أمام الجابون في الجولة الأخيرة بدون أهداف، واصطدم أسود الكاميرون بأسود السنغال في الدور ربع النهائي، واستطاع تحقيق الانتصار 5/4 بركلات المعاناة الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، والتقى الأسود في نصف النهائي مع غانا، واستطاعت أسود الكاميرون أن تلتهم النجوم السوداء، وتمر من خلالهم للمباراة النهائية.

كلاكيت ثالث مرة

تعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع المنتخبين في النهائي، ونجح المنتخب المصري أن يحقق الفوز في المواجهتين السابقتين، حيث جاء التتويج بالبطولة الثالثة للفراعنة في عام 1986 في النسخة التي احتضنتها القاهرة، عقب تغلبه على أسود الكاميرون بنتيجة 5/4 بركلات المعاناة الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما استطاع منتخب الفراعنة أن يظفر بلقبه السادس على حساب الكاميرون أيضًا عام 2008 في النسخة التي احتضنتها غانا، وفازت مصر بهدف محمد أبو تريكة.

رغبة وطموح

لدى الجيل الحالي للفراعنة طموح في استعادة اللقب بعد غياب سبعة أعوام عن الظهور في البطولة المحببة لدى المصريين، في المقابل يرغب منتخب الكاميرون في الثأر والتخلص من العقدة التي لازمته خلال مواجهاته السابقة في الموقعة النهائية أمام المنتخب المصري، بعدما فشل في اعتلاء منصات التتويج مرتين بسبب منتخب الساجدين.

ابتسامة وأمل

ابتسامة رسمت على وجوه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد تماثل محمد النني للشفاء من الإصابة التي لحقت به، وأبعدته عن المشاركة في مواجهتي المغرب في الدور ربع النهائي وبوركينا فاسو في نصف النهائي، حيث بات اللاعب جاهزًا للمشاركة في الموقعة النهائية أمام الكاميرون.

وفي الوقت الذي تأتي فيه البشرى للمدرب الأرجنتيني باستعادة أحد المصابين يتعرض أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وأحد أوراق كوبر الرئيسية، لشد في العضلة الخلفية، يثير القلق داخل الجهاز، بعدما باتت مشاركته في مباراة الغد صعبة، ولكن حتى الأن لم يتأكد غيابه بشكل رسمي، وفي حالة غياب حجازي سيدفع كوبر بسعد الدين سمير بدلًا منه.

التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: علي جبر، أحمد حجازي أو «سعد سمير»، أحمد فتحي، عمر جابر.

الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد، رمضان صبحي.

الهجوم: محمد صلاح.