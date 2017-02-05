«الثورة الفلسطينية» تغزو الفضاء الإلكتروني

شهدت أروقة جامعة أكسفورد البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق موقع إلكتروني حمل اسم “الثورة الفلسطينية”، أسسه مجموعة من الأكاديميين بقسم العلوم السياسية بالجامعة، حيث يؤرخ الموقع للفترة من حدوث النكبة عام 1948 وحتى حصار بيروت عام 1982. وتشمل محتويات الموقع العديد من المقابلات مع كوادر الثورة الفلسطينية من مختلف القوى والفصائل الثورية خلال هذه الحقبة، إضافة إلى عشرات الوثائق الصادرة عن مختلف الأجسام والهياكل المنخرطة في الثورة الفلسطينية.

ينقسم الموقع إلى ثلاثة أقسام: الأول “الكوادر”، ويقدّم مقابلات أُجريَت مع كوادر انخرطوا في صفوف العمل الثوري الفلسطيني منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى ثمانينياته، وتم اختيار هذه الشهادات من أرشيف أكبر من مقابلات التاريخ الشفوي التي جمعت في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر والمملكة المتحدة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦.

إضافة إلى مقابلة نساء ورجال ينتمون لحقب ومواقع جغرافية وخلفيات طبقية مختلفة، انتسبوا لحركات، واحتلوا مواقع ومراتب تنظيمية متنوعة، حيث تُلقي هذه الأصوات أيضًا الضوء على جوانب وأنواع مختلفة من الممارسات السياسية والعمل التنظيمي في ذلك الوقت، وذلك من خلال مشاهدة الكوادر يروون قصصهم هنا.

أما القسم الثاني فهو “منهاج الثورة”، وخلاله سيجد المتصفح مادة أكاديميةً تغطي بعضًا من جوانب الثورة منذ ولادتها كرد على نكبة 1948 وحتى خروجها من بيروت عام 1982، حيث يقول فريق عمل الموقع عنها: “تم تطويرُ هذه المادة للتدريسِ في الجامعات على المستوى المتقدم في مرحلة البكالوريوس أو على مستوى مقررات درجة الماجستير، إلا أنها قد صُممت أيضًا للمستخدمين المتواجدين خارج الأطر الجامعية ممن لديهم الرغبةُ في الشروع بالدراسة الذاتية لهذه المرحلة التاريخية القريبة زمنيًّا من عهدنا هذا، ولكن البعيدة كل البعد عن متناول ذاكرتنا الجماعية”.

وأضاف: “المادة مقسمةٌ هنا الى اثني عشر أُسبوعًا دراسيًّا، إلا أن أساتذة الجامعات بإمكانهم تقصيرها وفقًا لمدة فصلهم الدراسي، كما أن بإمكانهم أن يركزوا على جوانب معينةٍ من المادة أو على مواضيع فكرية محددة حسب احتياجاتهم، أو أن يختاروا أقسامًا من المنهج وموارده للاستعمالِ في مقرراتهم الموجودةِ حاليًّا”.

أما القسم الثالث فحمل اسم “شرفات الثورة”، وهو مقسم إلى ثلاث شرفات: الأولى “الحركات الثورية”، من خلالِها يمكن التفاعُلُ مع باقةٍ منتقاة من تجارب الكوادر الفلسطينيين في تأسيسِ التنظيمات و الأحزاب والمجموعات والاتحادات الثورية والمؤسسات الوطنية. وتتيح هذه الشرفة فُرصةَ التعرُفِ على بعض المراحل المفصلية التي انخرَطَت الكوادرفي خضمها داخل هذه الأطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب مشاركتهم فيها.

والثانية “اللحظات الثورية”، وفيها يتم التركيز على تطور العَمَلِ الحركي والجماهيري داخلَ فلسطين التاريخية وعلى امتدادِ حُدودها الأردنية واللبنانية و السورية، وتُقَدمُ إطلالةً على التضامن الثوري الفلسطيني مع النضالات العالمية، وتضامنِ الحركاتِ والدولِ و الأفراد من كُل بقاعِ الأرض مع الثورة الفلسطينية.

وفي الشُرفَةُ الثالثة “الثقافة الثورية” أمثلة من عوالم النظريات الثورية والعمل الفكري والنتاج الإبداعي في الصحافة المطبوعة والسينما والراديو والتصوير، كما تشير إلى الدور الأساسي الذي لعبه مجال التربية والتعليم الثوري خلال هذه الفترة والتمثلات المختلفة لهذا السياق الحيوي. والهدَفُ من هذه الصفحة هو إعطاءُ فِكرَةٍ عن سِعَةِ جَبْهَةِ النِضال الثقافي الفلسطيني، والإشارة إلى التنوع الهائل للتجاربِ الثقافية التي انبثقت من صميم الثورة.