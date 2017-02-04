مساجد دمياط تعاني التشققات.. والأقاف تنتظر اعتماد الميزانية

سيطرت حالة من الغضب على أهالي محافظة دمياط؛ بسبب تعرض العديد من المساجد للإهمال، فبعضها هدمت مآذنه، كمسجد النصر بفارسكور، والبعض الآخر تحيط به التشققات، كمسجد المحطة. يأتى ذلك في الوقت الذى اكتفى فيه المسؤولون بتصريحات فضفاضة، مرجعين السبب لعدم الإدراج فى الميزانية بعد.

وأعرب أهالي مدينة فارسكور عن غضبهم؛ لعدم تجديد مسجد النصر بفارسكور، ورغم صدور قرار إحلال وتجديد له، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج.

ويعد مسجد النصر بفارسكور هو الأشهر والأعرق بمركز فارسكور، وقبل عامين تم إغلاق المسجد بأمر من مديرية الأوقاف، وذلك بعد ظهور تشققات وتصدعات بالمسجد، وذكر تقرير اللجنة إمكانية هدم القبة والمئذنتين. وكان دائمًا ما تخرج منه صلوات جثامين الشهداء من أبناء المركز.

تعرض المسجد من قبل لبعض الشروخ، وتم ترميمه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. واليوم يتعرض لإهمال قد يؤدي لهدمه.

يقول الشيخ بكر عبد الهادي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، في تصريح لـ “البديل”: نعمل على إحلال وتجديد بعض المساجد، والبعض الآخر مدرج في خطة الموازنة وفقًا لما تم إبلاغنا به من الوزارة، حيث تم رصد ميزانية تقدر بنحو عشر ملايين جنيه.

وتابع عبد الهادي أن ٨ مساجد يجري العمل بها ضمن خطة الإحلال والتجديد، منها: الشرقاوي والسرايا بفارسكور، أبو شريف والشهداء وعزبة ٣ وأبو سعادة بكفر سعد.

وأشار عبد الهادي إلى أنه يجري صيانة مساجد: عباد الرحمن بفارسكور، الدعدع بالبراشية، عزبة ٧ بسيف الدين، العاشر من رمضان بدمياط، التوبة بالتوفيقة، والسلام بكفر سعد البلد.

وعن مسجد النصر أكد أنه ضمن ٩ مساجد من المفترض إحلالها وتجديدها فى خطة ٢٠١٦ – ٢٠١٧ م.

واختتم عبد الهادي بأنه سيتم هدم مئذنة مسجد البشوتي بكفر سعد، وصيانة مسجد السلام بدمياط الجديدة، ويجرى إحلال وتجديد مسجد كفرتقى، فيما توقف العمل بمسجد المحطة بفارسكور، لحين موافقة الجهات المعنية.