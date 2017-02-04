كشف ميزانية البرلمان للرأي العام صداع تحت القبة

تسبب بيان النائب محمد أنور السادات، الذي كشف شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات بـ18 مليون جنيه من الميزانية العامة للمجلس، في مطالبات بإتاحة الميزانية العامة لمجلس النواب أمام الرأي العام؛ حتى يعرف المواطن فيما تنفق تلك الميزانية، مما أثار حالة من الانقسام داخل المجلس بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال رفضه لمقترح كشف الميزانية للرأي العام، واصفًا ذلك بأنه «يتعارض مع الأمن القومي».

مليار جنيه ميزانية البرلمان

قررت وزارة المالية زياد الميزانية العامة لمجلس النواب للعام المالي الحالي 2016/2017 بقيمة 100 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل لـ997 مليون جنيه، بعد مفاوضات بين الوزارة والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول تلك الزيادة، وتنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات، وبلغت ميزانيته 568 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون و563 ألفًا، كما تم اعتماد 41 مليونًا و780 ألفًا، موازنة استثمارية «اعتماد إضافي».

حيث صرف البرلمان 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5 آلاف جنيه لكل نائب، كما صرف المجلس 80 مليونًا و145 ألفًا بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر، بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس، كما أنفق المجلس 4 ملايين و913 ألف جنيه تحت بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات وبدل سفر.

لماذا عرض ميزانية البرلمان؟

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان: البرلمان يحصل على ميزانيته من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي هي معروفة للجميع، بجانب أن الميزانية الخاصة بالبرلمانية تتم مناقشتها أمام لجنة الموازنة في البرلمان، ويتم عرض تقرير خاص بها في الجلسة العامة للبرلمان، وبالتالي جميع النواب الممثلين عن الشعب يعرفون فيما أنفقت الميزانية العامة بالبرلمان.

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة للبديل أن الميزانية العامة للبرلمان تقترب من المليار جنيه، منها نحو 600 مليون جنيه، أي ما يقرب من 60% من حجم الميزانية، رواتب وأجور للموظفين العاملين في البرلمان، وعددهم أكثر من 4 آلاف عامل وموظف، وهذا رقم كبير جدًّا يستنفد النسبة الأكبر من الميزانية، وتساءل عيسى: لماذا مجلس النواب الذي يتم عرض ميزانيته، في حين أنها معلومة للجميع؟! مشيرًا إلى أنه لا توجد فائدة من عرضها للرأي العام في ظل وجود ممثلين للشعب داخل المجلس وهم النواب.

على الجانب الآخر قال النائب ضياء داوود، عضو تكتل 25/30: المواطن من حقه أن يعرف فيما تصرف ميزانية البرلمان الذي انتخبه، ولا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني لعرضها للرأي العام، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع مبدأ الشفافية.