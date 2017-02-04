صاحب واقعة «راموس» المثيرة للجدل حكمًا لنهائي أمم إفريقيا

ساعات قليلة وتنطلق القمة التي ينتظرها كل مصري وعربي بين المنتخب المصري ممثل العرب في تلك المواجهة ومنتخب أسود الكاميرون، والتي تنطلق في التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب «بورجونتي» في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من الرابع عشر من يناير الماضي، وتختتم منافساتها غدًا الخامس من فبراير.

لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أسندت تلك المواجهة إلى الحكم الزامبي جاني سيكازوي، وسيعاونه كل من الأنجولي دوس سانتوس، مساعدًا أول، والكيني مورا عدي، مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي دانييل بينيت حكمًا رابعًا.

ويعد سيكازوي، صاحب الـ38 عامًا، والذي يعمل معلمًا، أحد الأسماء المرشحة من القارة السمراء لإدارة مباريات مونديال روسيا 2018، بعد أن نجح في إدارة نهائي كأس العالم للأندية باليابان نسخة 2016 التي توج بها فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

النسخة الـ31 من المونديال الإفريقي تعد البطولة الرابعة التي يشارك فيها سيكازوي، حيث سبق له المشاركة في بطولات أعوام 2012، 2013، 2015، وكان حكمًا رابعًا في نهائي بطولة 2015 بغينيا الاستوائية.

وتعد المباراة النهائية التي سيديرها هي الرابعة له في النسخة الجارية بالبطولة الإفريقية، حيث سبق له إدارة مباراتي بوركينا فاسو مع الكاميرون، وكوت ديفوار مع الكونغو الديمقراطية في مرحلة المجموعات، بالإضافة للقاء السنغال مع الكاميرون في دور الثمانية.

وقبل بداية الموقعة النارية التي ستجمع الأسود مع الفراعنة أبدى المصريون تخوفهم من الحكم الزامبي؛ نظرًا للواقعة المثيرة للجدل التي وقعت خلال إدارته لمباراة ريال مدريد الإسباني ولكاشيما الياباني في نهائي كأس العالم للأندية.

الزامبي سيكازوي تراجع عن طرد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بعدما ارتكب خطأ قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، حيث اتجه له الحكم الزامبي مستعدًّا لإخراج البطاقة الصفراء ،وكان راموس قد حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعدما ارتكب خطأ سابقًا، إلَّا أن الحكم الزامبي تراجع عن إخراج البطاقة الصفراء الثانية له بعدما علم أنه سيطرد في حالة حصوله على البطاقة الثانية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو ثالث أهداف الريال في الوقت الإضافي الأول.

كما أن هذا الحكم له واقعة أخرى مثيرة للجدل أيضًا مع المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الجارية، وكانت تلك الواقعة في مباراة نيجيريا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخلال تلك المواجهة حرم الزامبي محمد صلاح من تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع بعدما أطلق صافرة النهاية أثناء انفراد اللاعب بمرمى النسور.

تلك الواقعتان جعلتا الجماهير المصرية متخوفة من قرارات الحكم في الموقعة النهائية، وأشار البعض إلى أن انتماء رئيس الكاف عيسى حياتو للمنتخب المنافس للفراعنة في تلك المباراة قد يجعل الحكم الزامبي يجامل الكاميرون على حساب الفراعنة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل لمباراة الذهب عقب تخطيه عقبة بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي 4/3 بركلات الحظ الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما تأهلت أسود الكاميرون عقب تخطيهم عقبة غانا بهدفين دون رد.