النني جاهز لموقعة الأسود

بات محمد النني، لاعب وسط المنتخب المصري لكرة القدم المحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، جاهزًا للمشاركة مع المنتخب المصري في مباراته المقبلة بعدما تماثل للشفاء.

ويلتقي المنتخب المصري في التاسعة مساء غد الأحد، مع نظيره الكاميروني، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، النسخة الحادية والثلاثين.

وابتعد محمد النني عن المشاركة مع المنتخب منذ مباراة المغرب في الدور ربع النهائي؛ بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية، كما منعته الإصابة من المشاركة أمام بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي.

ونشر لاعب وسط الفراعنة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تدوينة يطمئن فيها جماهير الكرة المصرية على سلامته وأنه بات جاهزًا للمشاركة أمام الكاميرون في موقعة النهائي.

ويعاني المنتخب المصري منذ إصابة محمد النني وابتعاده عن المشاركة، في ظل عدم وجود البديل؛ نظرًا لابتعاد إبراهيم صلاح، البديل الوحيد للاعب الجانرز، عن مستواه، مما دفع الأرجنتيني هيكتور كوبر للدفع بأحمد فتحي في خط الوسط، وفي حالة مشاركة النني في لقاء الكاميرون سيحل مشكلات كثيرة للمدرب الأرجنتيني.